Investigadores salmantinos identifican un nuevo regulador clave en la metástasis del cáncer

Un equipo del Centro de Investigación del Cáncer (Universidad de Salamanca–CSIC–FICUS), liderado por la Dra. Sandra Blanco, ha descubierto un nuevo regulador crítico de la progresión metastásica del cáncer. El estudio, publicado recientemente en Cancer Research, revela que la pérdida del gen ZC3H13 favorece la capacidad de las células tumorales para invadir otros tejidos y agravar el avance de la enfermedad.

Los investigadores han demostrado que ZC3H13 forma parte de un complejo celular encargado de colocar marcas químicas —la metilación m6A— sobre el ARN mensajero, un proceso clave dentro de la regulación epitranscriptómica. Cuando este gen se pierde, la metilación disminuye en determinados ARN, haciéndolos más estables y aumentando su expresión. Entre ellos se encuentra el que genera la proteína MYB, que impulsa la movilidad celular y potencia la formación de metástasis.

Validación en múltiples tumores

El trabajo se ha realizado con muestras de pacientes con cáncer de próstata avanzado, y además ha validado la relevancia de la mutación de ZC3H13 en cáncer de vejiga, cáncer escamoso de cérvix, hepatocarcinoma y cáncer de útero, lo que sugiere que su impacto clínico podría extenderse a distintos tipos tumorales.

El estudio también revela que la pérdida de ZC3H13 suele coincidir con la desaparición de otros genes supresores importantes, como RB1 y BRCA2, una combinación asociada a pronósticos clínicos significativamente peores.

Reutilizar fármacos ya aprobados: una nueva vía terapéutica

En modelos celulares, de ratón y de pollo, el equipo exploró estrategias para frenar la metástasis en células deficientes en ZC3H13. Entre las más prometedoras destaca el uso de fármacos ya aprobados por la FDA, empleados actualmente para otras patologías, que bloquean enzimas encargadas de eliminar la metilación m6A. Al inhibir estas enzimas, se consigue restaurar parcialmente el equilibrio perdido por la ausencia de ZC3H13, reduciendo de manera significativa el potencial metastásico.

Estos resultados abren la puerta a una posible reutilización de medicamentos existentes como nuevas terapias dirigidas contra la metástasis en pacientes con cáncer avanzado.

Un avance con amplio respaldo institucional

La investigación ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Asociación Española Contra el Cáncer, la Universidad de Salamanca, la Fundación Memoria de Samuel Solórzano Barruso, así como programas estratégicos de la Junta de Castilla y León y fondos europeos. También han contribuido becas de formación y movilidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Junta de Castilla y León.