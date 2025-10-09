Destinados 46,5 millones de euros al funcionamiento e investigación de la Universidad de Salamanca en el último trimestre
Esta partida forma parte de una subvención total de 130,7 millones de euros repartida entre las cuatro universidades públicas de la Comunidad
La Universidad de Salamanca (USAL) ha sido una de las principales beneficiarias de la inversión aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Educación ha destinado 46.574.983 euros a la USAL para cubrir los gastos de funcionamiento y personal durante el cuarto trimestre de 2025.
Esta partida forma parte de una subvención total de 130,7 millones de euros repartida entre las cuatro universidades públicas de la Comunidad, y confirma la importancia de la USAL en el sistema autonómico de educación superior.
Inversión global en docencia e investigación
El Ejecutivo autonómico sufraga trimestralmente los gastos de las universidades con el objetivo de impulsar la excelencia académica y la transferencia de conocimiento.
Las inversiones están estratégicamente dirigidas a que la Universidad de Salamanca y el resto de centros refuercen la formación personalizada de sus estudiantes, consoliden una investigación científica de calidad y aumenten la transferencia de conocimientos hacia la sociedad y el tejido empresarial de Castilla y León.
Con esta inyección económica trimestral, la Universidad de Salamanca acumula un total de 173.746.356 euros destinados por la Junta a la institución a lo largo de 2025. La inversión global en las cuatro universidades públicas de la Comunidad en 2025 asciende a más de 481,5 millones de euros.
También te puede interesar
Lo último