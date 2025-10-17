Joseph Rincón, alumno de Adventia, gana el premio al mejor TFG del COPAC sobre salud mental y seguridad aérea
Este premio tiene como objetivo reconocer y fomentar la excelencia académica y profesional de los futuros pilotos, valorando los trabajos que aportan soluciones innovadoras para mejorar la seguridad y eficiencia en el sector aeronáutico
La Escuela de Pilotos Adventia, de la USAL, se enorgullece de anunciar que uno de sus alumnos, Joseph Rincón Fernández, ha sido galardonado con el premio al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) en la III edición de los Premios organizados por el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC).
El trabajo ganador, titulado “Gestión del malestar psicológico y los trastornos mentales en vuelo”, aborda un aspecto clave para la seguridad operacional: la salud mental en la aviación. El estudio analiza los riesgos que suponen los problemas psicológicos en el sector aéreo y propone una guía práctica para que las tripulaciones puedan gestionar estas situaciones durante la operación de vuelo, favoreciendo la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.
Desde Adventia, queremos destacar y reconocer el esfuerzo y la excelencia de Joseph, exalumno de la 53ª promoción del Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas de la Universidad de Salamanca. Su trabajo pone de manifiesto que la formación técnica debe complementarse con una visión integral, donde la salud mental se reconozca como un elemento fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar en la aviación.
El jurado del COPAC ha reconocido que este TFG se alinea perfectamente con los objetivos del Programa de Atención Integral a Pilotos en España (PAIPE), reforzando la necesidad de seguir avanzando en mecanismos de protección y apoyo a los profesionales de la aviación.
Este reconocimiento refuerza el compromiso de Adventia con la formación de pilotos altamente capacitados, conscientes de la importancia de los factores humanos en la seguridad aérea y preparados para afrontar los retos actuales del sector.
Sobre los Premios de COPAC
Objetivos de los Premios COPAC
- Fomentar la investigación: Impulsar estudios que aborden desafíos reales en el ámbito de la aviación comercial.
- Reconocer la excelencia académica: Premiar los trabajos que demuestren rigor científico y aplicabilidad práctica.
- Contribuir al desarrollo del sector: Aportar soluciones innovadoras que mejoren las operaciones aéreas y la formación de los profesionales del sector.
Ediciones Anteriores Destacadas
- I Edición (2023): El premio recayó en el trabajo “Análisis de los procedimientos operacionales del aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos”, presentado por Carlos Goñi Serret. Este estudio propuso mejoras en la seguridad, sostenibilidad y eficiencia del aeropuerto, demostrando un enfoque integral hacia la optimización de las operaciones aéreas. copac.es
- II Edición (2024): Pedro Escartín Bosch fue galardonado por su trabajo “Estudio y Validación de un Procedimiento LPV-200 para el Aeropuerto de Santiago – Rosalía de Castro”. Su investigación se centró en la viabilidad de implementar procedimientos de aproximación basados en el sistema europeo de navegación por satélite EGNOS, mejorando la precisión y seguridad en condiciones de baja visibilidad. copac.es
- III Edición (2025): Joseph Rincón Fernández, egresado de la Universidad de Salamanca, recibió el premio por su trabajo “Gestión del malestar psicológico y los trastornos mentales en vuelo”. Su estudio abordó la importancia de la salud mental en la aviación, proponiendo estrategias para identificar y gestionar situaciones de malestar psicológico durante las operaciones aéreas.
También te puede interesar
Lo último