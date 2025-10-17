Joseph Rincón, alumno de Adventia, gana el premio al mejor TFG del COPAC sobre salud mental y seguridad aérea

La Escuela de Pilotos Adventia, de la USAL, se enorgullece de anunciar que uno de sus alumnos, Joseph Rincón Fernández, ha sido galardonado con el premio al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) en la III edición de los Premios organizados por el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC).

El trabajo ganador, titulado “Gestión del malestar psicológico y los trastornos mentales en vuelo”, aborda un aspecto clave para la seguridad operacional: la salud mental en la aviación. El estudio analiza los riesgos que suponen los problemas psicológicos en el sector aéreo y propone una guía práctica para que las tripulaciones puedan gestionar estas situaciones durante la operación de vuelo, favoreciendo la seguridad y el bienestar de todos los involucrados.

Desde Adventia, queremos destacar y reconocer el esfuerzo y la excelencia de Joseph, exalumno de la 53ª promoción del Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas de la Universidad de Salamanca. Su trabajo pone de manifiesto que la formación técnica debe complementarse con una visión integral, donde la salud mental se reconozca como un elemento fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar en la aviación.

El jurado del COPAC ha reconocido que este TFG se alinea perfectamente con los objetivos del Programa de Atención Integral a Pilotos en España (PAIPE), reforzando la necesidad de seguir avanzando en mecanismos de protección y apoyo a los profesionales de la aviación.

Este reconocimiento refuerza el compromiso de Adventia con la formación de pilotos altamente capacitados, conscientes de la importancia de los factores humanos en la seguridad aérea y preparados para afrontar los retos actuales del sector.

Sobre los Premios de COPAC

Objetivos de los Premios COPAC

Fomentar la investigación : Impulsar estudios que aborden desafíos reales en el ámbito de la aviación comercial.

Reconocer la excelencia académica : Premiar los trabajos que demuestren rigor científico y aplicabilidad práctica.

Contribuir al desarrollo del sector: Aportar soluciones innovadoras que mejoren las operaciones aéreas y la formación de los profesionales del sector.

Ediciones Anteriores Destacadas