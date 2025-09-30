Medialab USAL regresa "con fuerza": "Queremos que sea un punto de encuentro entre investigaciones y ciudadanos"

La Universidad de Salamanca reabre Medianab USAL después de 8 años. "Es un orgullo retomar un espacio de de creación que hace partícipe a la sociedad", ha destacado el vicerrector de Transferencia, Federico Bueno, durante la presentación. El objetivo es conectar a la ciudadanía con el campus a través de iniciativas colaborativas de innovación social y creatividad digital y, para ello, se ha ideado una programación de quince actividades.

"Volvemos a lanzarlo con fuerza. Queremos que Medialab USAL sea un punto de encuentro entre investigaciones y ciudadanos en el que se planteen problemas y se den soluciones para mejorar nuestro entorno. Este tipo de proyecto que vamos a desarrollar va a ser colaborativo, abierto al público", ha sostenido Raúl Rivas, director del Servicio de Producción e Innovación Digital, que espera que el espacio se convierta en "una seña de identidad" de la Universidad.

Líneas de actuación

Las actividades se distribuyen en dos líneas. La primera es 'Hackea tu barrio: Laboratorio de Innovación Ciudadana', un programa abierto que pretende formar equipos multidisciplinares que desarrollen prototipos y soluciones a retos propuestos por asociaciones, colectivos y entidades dedicadas al desarrollo comunitario de la ciudad. De se esta manera, se trabajará en iniciativas que mejoren la vida en los barrios de Salamanca, tal y como ha señalado Berta Joven, responsable de Difusión de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la USAL.

La presentación del hackatón de innovación social tendrá lugar el 28 de noviembre, mientras que las sesiones preparatorias comenzarán el 30 de septiembre con un encuentro con representantes de Medialab de Granada y Oviedo. La siguiente sesión tendrá lugar el 7 de octubre bajo el título 'Mapear la ciudad: retos y soluciones', en la que se darán a conocer los proyectos de ciencia ciudadana OpenStreetMpa y Laboratorio Ciudadano de Salud Urbana de Barcelona.

En la Ciudad Condal, precisamente, se han repartido medidores a los vecinos de distintos barrios para medir la calidad del aire. Con la información recabada, los investigadores han hecho un estudio sobre cómo afecta la contaminación a la salud de la gente que vive en un lugar concreto.

Raúl Rivas, Federico Bueno y Berta Joven

La segunda línea es 'Coding Music', un laboratorio de música y código propuesto por Álvaro Martín Sánchez, compositor y profesor en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Los participantes aprenderán durante nueve sesiones a programar ritmos, sonidos y texturas musicales en directo. No requiere información previa y está abierto a la comunidad universitaria y a la ciudadanía entre los meses de octubre y diciembre.

Todas las actividades anteriores que conforman el programa del primer trimestre tendrán lugar partir de las 18:00 horas en el Edificio I+D+i, ubicado en la calle Espejo. "A partir del 2026 nos moveremos a otro espacio que ya comunicaremos", ha adelantado Raúl Rivas.