Medio centenar de expertos analizan en la UPSA los 800 años de magisterio de Santo Tomás de Aquino

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) acoge desde este miércoles y hasta el 4 de octubre el Congreso Internacional ‘Santo Tomás de Aquino: 800 años de magisterio’, una cita académica que reúne a más de medio centenar de ponencias de especialistas procedentes de diversas universidades e instituciones de prestigio.

El encuentro se enmarca en la conmemoración del triple jubileo de Santo Tomás de Aquino: los 700 años de su canonización (2023), los 750 años de su fallecimiento (2024), y los 800 años de su nacimiento (1225), efemérides que han motivado una profunda reflexión internacional sobre el legado del Doctor Angélico.

Una reflexión internacional sobre su legado

Organizado por la UPSA en colaboración con diferentes entidades, el congreso busca analizar, estudiar y difundir la actualidad y proyección del pensamiento tomista. Las sesiones se estructuran en tres ejes principales: el autor en su contexto histórico, la evolución e influencia de su pensamiento a lo largo de los siglos, y su relevancia actual en cuestiones como la ética, la justicia, el derecho o la política.

Durante la inauguración, el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación, Luis Alberto Rivas Herrero, destacó la vigencia del pensamiento de Santo Tomás como “complemento y contrapeso necesario en tiempos de incertidumbre, conflicto y confrontación”.

Por su parte, la coordinadora del congreso, la profesora Mª Idoya Zorroza, subrayó que este evento no solo pretende recordar la figura del teólogo dominico, sino también poner en valor su capacidad crítica y su aportación al pensamiento contemporáneo.

Conferencia inaugural: la cruz como epifanía de Dios

El Rector de la Universidad Pontificia Santo Tomás, Fr. Thomas Joseph White, fue el encargado de pronunciar la conferencia inaugural bajo el título "Aquinas on Atonement: The Cross as an Epiphany of God". Durante su intervención, elogió la figura de Tomás de Aquino no solo como referente del pasado, sino como una voz profundamente influyente también en la teología y filosofía actuales.

Fr. White destacó dos líneas complementarias en la renovación del pensamiento tomista en las últimas décadas: una, centrada en su contextualización histórica como escolástico medieval; y otra, enfocada en la recuperación de su legado filosófico y teológico como herramienta útil para los debates contemporáneos sobre metafísica, ética, cristología y sacramentos.

Tres bloques temáticos

Las ponencias se reparten en tres bloques temáticos:

Tomás de Aquino y su tiempo, centrado en su contexto histórico, político y social del siglo XIII y su relación con las corrientes filosóficas de la época.

La proyección de su pensamiento, que aborda cómo sus ideas han influido en movimientos posteriores como el humanismo renacentista o la filosofía moderna.

Su propuesta actual, que explora la pertinencia de sus planteamientos frente a desafíos contemporáneos como la justicia, los derechos humanos, la ética o la naturaleza del estado.

Este congreso internacional, que consolida a la UPSA como un espacio clave en el estudio del pensamiento clásico y su vigencia, será clausurado el viernes 4 de octubre con la presencia del rector de la universidad, Santiago García-Jalón de la Lama.