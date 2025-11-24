La obra “Teresa”, de Miguel de Unamuno, premiada entre los Libros Mejor Editados de 2024

La edición de “Teresa”, de Miguel de Unamuno, publicada por Ediciones Universidad de Salamanca, ha sido reconocida por el Ministerio de Cultura en los Premios a los Libros Mejor Editados de 2024, obteniendo el tercer premio en la categoría de “Libros Facsímiles”.

Un galardón con trayectoria histórica

Estos premios se convocan anualmente desde 1981 en régimen de concurrencia competitiva, con el objetivo de reconocer y estimular la labor de las editoriales en la edición de libros y obras de calidad. Aunque no incluyen dotación económica, los galardones son altamente valorados por las editoriales por el prestigio que otorgan y por la visibilidad internacional que conllevan.

Reconocimiento al cuidado editorial

El jurado ha destacado la obra de Unamuno, con estuche realizado por la asociación INSOLAMIS, “por el esfuerzo en rescatar una muestra de un archivo personal en un estilo fiel al original, que permite poner a disposición del público documentos que no están en el circuito editorial comercial”.

Según Jacobo Sanz Hermida, director de Ediciones USAL, estos premios permiten que los libros premiados sean expuestos en ferias internacionales como Liber, Fráncfort y Leipzig, donde se exhibe la muestra “Best Book Design from all over the World” (“Libros Mejor Editados del Mundo”). Tras estas exposiciones, las obras serán donadas al German Book and Type Museum de Leipzig.

Un jurado exigente

En la presente edición, el jurado valoró un total de 140 obras en cinco categorías: Arte, Bibliofilia, Facsímiles, Infantil y Juvenil, y Obras Generales y de Divulgación. La presidencia del jurado correspondió a Jesús González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, acompañado de expertos y representantes de instituciones como la Biblioteca Nacional de España, la Federación de Industrias Gráficas y la Federación de Gremios de Editores de España.

Con este reconocimiento, la edición de “Teresa” reafirma el compromiso de Ediciones Universidad de Salamanca con la excelencia editorial y la difusión del patrimonio bibliográfico español.