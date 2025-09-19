Premios a la investigación sobre cooperación internacional para el desarrollo en Castilla y León

Archivo Fachada de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Eduardo Parra Europa Press

La Consejería de la Presidencia ha publicado la convocatoria de premios para trabajos académicos sobre cooperación internacional para el desarrollo, con un presupuesto total de 15.000 euros. La iniciativa busca fomentar la investigación y la reflexión en este campo, con el objetivo de impulsar nuevas vías para la erradicación de la pobreza y la defensa de los Derechos Humanos.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a partir de este viernes, 19 de septiembre, fecha de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Pueden optar a estos premios los estudiantes que hayan cursado ciclos superiores de formación profesional, grados, másteres y doctorados en centros docentes y universidades de la Comunidad. La convocatoria contempla la entrega de premios en las siguientes categorías: