Reconocimiento al talento en Salamanca: Francisco Lorenzo, del CIC-USAL, recibe la prestigiosa Ayuda FERO-ASEICA

El investigador Francisco Lorenzo-Martín, científico Ramón y Cajal de la Universidad de Salamanca (USAL) e investigador principal en el Centro de Investigación del Cáncer (CIC-USAL-CSIC-FICUS), ha sido galardonado con la VI Ayuda FERO-ASEICA para el Talento Joven en Cáncer.

Este prestigioso reconocimiento en el ámbito oncológico español destaca la prometedora trayectoria de Lorenzo-Martín y su capacidad para desarrollar proyectos altamente innovadores que están abriendo nuevas fronteras en la lucha contra el cáncer. La entrega oficial del galardón se realizó el 9 de octubre en el Congreso Internacional de ASEICA.

Impulso a la investigación disruptiva con 80.000 euros

La Ayuda FERO-ASEICA está destinada a jóvenes investigadores que demuestran autonomía científica y lideran líneas de investigación con capacidad de traslación biomédica, empresarial u hospitalaria.

El premio está dotado con 80.000 euros para un máximo de dos años y exige que el investigador dirija un grupo o programa propio y esté vinculado a una institución española, como es el caso del Dr. Lorenzo-Martín en el CIC de Salamanca.

Trayectoria consolidada y el proyecto NEXT-CRC

Este reconocimiento se suma a la ya consolidada carrera del investigador. Recientemente, Lorenzo-Martín obtuvo la prestigiosa ERC Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación, dotada con 1,5 millones de euros, para liderar el proyecto NEXT-CRC.

Este proyecto se centra en el desarrollo de modelos experimentales avanzados que recrean el microambiente tumoral con alta fidelidad, con el objetivo de avanzar significativamente en la personalización de tratamientos contra el cáncer colorrectal, uno de los tipos de cáncer más prevalentes y con una necesidad urgente de nuevas terapias.

Además, el científico lidera proyectos financiados por la Fundación Cris Contra el Cáncer y su incorporación al CIC permitirá la creación de nuevos laboratorios especializados en oncogenómica y modelos avanzados, fortaleciendo la infraestructura científica y consolidando a Salamanca como un centro puntero de investigación oncológica. La Ayuda FERO-ASEICA refuerza así el respaldo a la ciencia de frontera que se desarrolla en el CIC-USAL.