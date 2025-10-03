La Sala B de la Hospedería Fonseca recorre la historia del festival ‘Farinato Rock’

La Sala B de la Hospedería Fonseca de la Universidad de Salamanca recorre la historia del festival “Farinato Rock” en una muestra que reúne fotografías, documentos y testimonios y que hoy ha sido presentada por Marta Gutiérrez Sastre, vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social; Javier Panera, director del Servicio de Actividades Culturales; y Alejandro Casas Gómez y Morgane Casagrande, representantes del Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA).

Este certamen, impulsado por CEA hace treinta años, sigue siendo un espacio de encuentro musical y político en Salamanca. Desde los años noventa este festival ha reunido sobre sus escenarios a un centenar de grupos locales y estatales, ofreciendo conciertos en varios emplazamientos de la ciudad. Más de cien artistas han pasado por sus carteles, convirtiéndolo en una de las citas culturales autogestionadas más longevas de nuestro Estado.

El origen y permanencia del Farinato Rock no se explican solo por la música, este certamen está íntimamente ligado al movimiento estudiantil salmantino y a las luchas sociales y universitarias que lo han atravesado en estas tres décadas. Esta exposición quiere poner en valor la historia acumulada a través del trabajo colectivo y militante de tantas personas que desde CEA lo han hecho posible año tras año. También pretende mostrar cómo el festival ha sabido adaptarse a los distintos ciclos de movilización, sosteniendo una continuidad en el compromiso político y cultural del movimiento estudiantil.

Tal y como señalaron los representantes del Colectivo Estudiantil Alternativo, “esta muestra ha sido un proceso de aprendizaje y de transmisión. A la vez que recuperamos documentos, fotografías y testimonios, hemos querido reflejar algunos de los debates y tensiones que han marcado la organización del festival: desde las dificultades materiales en la autogestión hasta las reflexiones políticas que han acompañado su desarrollo.”

La muestra se divide en varios apartados temáticos, con materiales originales de los primeros años del festival y con documentos de archivo que ilustran algunos de los ejes del trabajo político a lo largo de estas tres décadas: el internacionalismo, la memoria histórica y el antifascismo, y la apuesta por una educación popular crítica y con capacidad de cambio real. Se trata, en definitiva, de una invitación a recorrer la trayectoria del Farinato Rock como espacio de cultura, militancia y resistencia compartida, poniendo en contraste el resultado visible del festival en este día con todo el trabajo y las motivaciones que hay detrás.

La muestra contará además con visitas guiadas. El enlace para que se inscriban los interesados es: https://forms.gle/YMhdEQEdgPjkXke3A