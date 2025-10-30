Salamanca acoge medio centenar de cuadros monumentales sobre el 11-S, la crisis de 2008-2014, la ola de protestas post-COVID-19 y la actual amenaza bélica

La sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca acoge desde este miércoles la primera gran retrospectiva del artista vasco Kepa Garraza, titulada "Nuevo Orden Mundial". A través de medio centenar de cuadros monumentales, la muestra explora los aspectos más sombríos de la sociedad contemporánea, marcada por eventos traumáticos como el 11-S, la crisis de 2008-2014, la ola de protestas post-COVID-19 y la actual amenaza bélica.

La exposición, presentada por el director de Actividades Culturales, Javier Panera, y el propio artista, reúne 8 series realizadas entre 2007 y 2025. Las piezas resignifican la tradicional "pintura de historia" mediante un juego de anacronismos, ucronías y distopías, buscando cuestionar la relación entre el arte, el poder y la propaganda. "A través de la práctica pictórica, cuestiono el poder y la autoridad, los excesos de poder o cómo el poder se nos ha impuesto y cómo nos influye," afirmó Kepa Garraza.

Panera destacó que la muestra inicia y concluye con evocaciones distópicas del David de Miguel Ángel, invitando al espectador a reflexionar sobre un futuro apocalíptico donde la violencia institucional se legitima mediante el arte.

La exposición se inaugura este miércoles a las 20:00 horas y se podrá visitar hasta el 1 de febrero de 2026.