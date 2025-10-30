Salamanca acoge medio centenar de cuadros monumentales sobre el 11-S, la crisis de 2008-2014, la ola de protestas post-COVID-19 y la actual amenaza bélica

Se podrá visitar hasta el 1 de febrero de 2026

La sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca acoge la primera retrospectiva del artista Kepa Garraza
La sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca acoge la primera retrospectiva del artista Kepa Garraza | Comunicación USAL

La sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca acoge desde este miércoles la primera gran retrospectiva del artista vasco Kepa Garraza, titulada "Nuevo Orden Mundial". A través de medio centenar de cuadros monumentales, la muestra explora los aspectos más sombríos de la sociedad contemporánea, marcada por eventos traumáticos como el 11-S, la crisis de 2008-2014, la ola de protestas post-COVID-19 y la actual amenaza bélica.

La exposición, presentada por el director de Actividades Culturales, Javier Panera, y el propio artista, reúne 8 series realizadas entre 2007 y 2025. Las piezas resignifican la tradicional "pintura de historia" mediante un juego de anacronismos, ucronías y distopías, buscando cuestionar la relación entre el arte, el poder y la propaganda. "A través de la práctica pictórica, cuestiono el poder y la autoridad, los excesos de poder o cómo el poder se nos ha impuesto y cómo nos influye," afirmó Kepa Garraza.

Panera destacó que la muestra inicia y concluye con evocaciones distópicas del David de Miguel Ángel, invitando al espectador a reflexionar sobre un futuro apocalíptico donde la violencia institucional se legitima mediante el arte.

La exposición se inaugura este miércoles a las 20:00 horas y se podrá visitar hasta el 1 de febrero de 2026.

También te puede interesar

Lo último

stats