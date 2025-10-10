Salamanca se convierte en epicentro nacional de la ciberseguridad

En plena era de transformación digital, Salamanca se prepara para acoger una cita estratégica en materia de seguridad tecnológica. El próximo lunes 20 de octubre, el Paraninfo de la Universidad de Salamanca será escenario de una nueva jornada del proyecto +Ciberseguridad, iniciativa impulsada por Fundación CEOE, CEOE, INCIBE, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, CEOE CEPYME Salamanca y la propia Universidad, con la colaboración de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fundación Hermes.

El encuentro, que comenzará a las 10:00 horas, está dirigido especialmente a pymes, microempresas y autónomos, con el fin de reforzar su protección digital mediante formación práctica y sensibilización frente a los riesgos cibernéticos. La apertura correrá a cargo del rector Juan Manuel Corchado, el director general de INCIBE Félix Barrio y el presidente de CEOE CEPYME Salamanca, Paulino Benito. El cierre estará protagonizado por Fátima Báñez, presidenta de Fundación CEOE, y Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León.

Durante la jornada se desarrollarán paneles de análisis, talleres prácticos y mesas redondas que abordarán las principales amenazas y oportunidades del entorno digital, con la participación de expertos en ciberseguridad, fuerzas de seguridad y representantes del ámbito empresarial.

El proyecto +Ciberseguridad recorre toda España promoviendo una cultura de protección digital en las empresas y difundiendo recursos como el servicio gratuito y confidencial 017 Tu Ayuda en Ciberseguridad, disponible todo el año a través de INCIBE.