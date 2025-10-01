La seda y la emoción de la naturaleza llegan al Centro Cultural Hispano Japonés con la obra de Ana Zaragozá

El arte sobre seda de Ana Zaragozá es el protagonista de la nueva exposición que desde este miércoles se puede contemplar en el Centro Cultural Hispano Japonés (CCHJ) de la Universidad de Salamanca. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 19 de diciembre.

La inauguración contó con la presencia de Raúl Sánchez Prieto, vicerrector de Internacionalización de la USAL; José Abel Flores, director del CCHJ; y la propia artista.

Un puente entre la emoción lírica y la sensibilidad oriental

Ana Zaragozá se define como una artista lírica y contemplativa cuya obra textil y pictórica busca compartir su "sincera emoción ante la naturaleza". Su trabajo se caracteriza por una huella personal que observa la belleza natural "como si fuera la primera vez", buscando la verdad en lo que la rodea.

Esta actitud contemplativa y emocional ha llevado a que muchos críticos identifiquen en su obra una profunda conexión con Oriente. La artista logra envolver su trabajo en una sensibilidad estética que evoca la finura del arte japonés, recordando la idea de pintar no las cosas, sino el "aire envolvente" que les otorga continuidad e infinitud.

La búsqueda constante de la paz, la calma, la armonía y la belleza es visible en sus piezas. Zaragozá utiliza la intuición y la expresión emocional, dejándose llevar por el fluir del pincel, los pigmentos y las tintas. En su obra se aprecia una clara búsqueda de lo sutil, la elegancia de lo invisible y lo efímero, elementos que la conectan con la concepción japonesa que une indisolublemente naturaleza, vida y arte.