"El de la tuna tiene espíritu y el del Instituto Confucio es muy interesante": 120 estands dan la 'bienvenida' a los estudiantes de la USAL

Más de un centenar de expositores han dado la 'bienvenida' este martes a los nuevos estudiantes de la Universidad de Salamanca en el Pabellón Miguel de Unamuno. Música, deporte, idiomas... las opciones son múltiples para que los alumnos compaginen su formación académica con actividades que les permitan conocer gente, practicar un hobby y desarrollar capacidades humanas.

Entre las novedades de la Feria de Bienvenida de este año destaca la presencia del Instituto Confucio, inaugurado en el mes de mayo para acercar la cultura china a los universitarios que lo deseen. Muchos estudiantes se han acercado al estand para interesarse por sus cursos de idiomas, divididos por nivel y edades; y culturales. En estos últimos se integran las enseñanzas sobre el té o kung-fu. "Hay mucha gente que se está apuntando. Estamos muy contentas", ha señalado Ángeles.

Feria de Bienvenida de la Universidad

"Hemos recorrido la mayoría de los estands. El de la tuna tiene mucho espíritu y el del Instituto Confucio es muy interesante", ha admitido uno de los asistentes. Sus dos acompañantes sopesan apuntarse al equipo de baloncesto y a Supernova, la asociación de la USAL que busca fomentar el aprendizaje en la Astronomía y las Ciencias del Espacio.

"Nos dedicamos sobre todo a ver el espacio y hacer observaciones astronómicas tanto de día como de noche. Tenemos unos cinco telescopios", reconoce Ester, secretaria de Supernova. Sus actividades se dividien entre las que están abiertas al público general y las que se limitan únicamente a los socios. "El año pasado fuimos a ver las auroras boreales, porque estamos todo el rato monitorizando, y a observar las estrellas un fin de semana a un pueblo", añade.

Los que prefieran practicar algún deporte pueden decantarse por deportes de lo más variopintos: de ajedrez a jugger, pasando por escalada. "Somos visualmente llamativos. Hacemos seis cursos al año y siempre tenemos casi el cien por cien de acogida en cuanto inscripciones. El rocódromo lo utilizamos como iniciación paras las actividades que hacemos en la naturaleza", explica Eduardo Jesús de la Torre, técnico deportivo.