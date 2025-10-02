La Universidad de Salamanca apuesta por la colaboración entre administraciones para la capacitación de profesionales que favorezcan el buen desarrollo de la agenda política internacional, en este caso en materia de educación, cuidado, atención y protección a las generaciones más jóvenes, tal y como ha asegurado el rector Juan Manuel Corchado en la inauguración junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Abed Rego, del Máster universitario en intervención social y educativa con infancia y adolescencia (MUISEIA), y el Máster universitario en estudios avanzados de educación en la sociedad global (EDUSOG). Un acto que ha contado además con la asistencia de la directora del MUISEIA, Sara Serrate González; y la directora del EDUSOG, Belén Espejo Villar.

Juan Manuel Corchado recordó que “estos dos títulos constituyen una respuesta rigurosa a los retos y desafíos que plantea la realidad social educativa actual, además de proyectar una mirada crítica y transformadora hacia el futuro. La Universidad de Salamanca apuesta de manera contundente por la formación de postgrado con más de 80 títulos oficiales de Máster y más de 90 títulos propios.”

Asimismo, el rector insistió en que “el objetivo es ofrecer espacios de formación de excelencia, que combinen investigación, innovación y compromiso social, contribuyendo al desarrollo de profesionales capaces de afrontar los desafíos de una sociedad cada vez más compleja y diversa. Apostamos por la proyección nacional e internacional de nuestras titulaciones. Así sucede en el caso de los dos másteres que inauguramos hoy, que en sintonía con la vocación histórica de la Universidad de Salamanca, tratan de abrirse al mundo y de convertirse en un referente en la construcción de conocimiento. “

Finalmente, Corchado señaló que “la Universidad de Salamanca consolida su papel como referente en el trabajo colaborativo para la mejora de la formación superior, también en materia de investigación a través del liderazgo de Grupos y el apoyo a la creación de Redes de Investigación y Transferencia de Conocimiento cuyos resultados tienen un gran impacto en acciones de mejora en el terreno social y educativo”.

Por su parte, la ministra destacó la importancia de poner en colaboración “entre instituciones y la importancia que tiene hacer política pública que luego tiene un reflejo en el desarrollo académico, en el desarrollo de investigación, en el marco de la universidad pública”.

Máster en Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global (EDUSOG)

El Máster en Estudios Avanzados de Educación en la Sociedad Global (EDUSOG) va dirigido fundamentalmente a pedagogos/as maestros/as, educador/as sociales, pero también de otras titulaciones como derecho o sociología, profesionales que quieren especializarse en el ámbito de la educación. El título promueve el conocimiento teórico y práctico de los cambios globales y sus implicaciones sobre colectivos, profesionales y realidades educativas desde dos ámbitos, por una parte, el social, centrado en el estudio de las situaciones de vulnerabilidad, de violencia, pero también en líneas emergentes de educación como la sostenibilidad; por otro lado, el político, ya que está dirigido al análisis de reformas, medidas, instituciones educativas a nivel nacional e internacional, así como al estudio de las transferencias políticas que se producen en materia de educación.

Máster en Intervención Social y Educativa con Infancia y Adolescencia (MUISEIA)

El Máster en Intervención Social y Educativa con Infancia y Adolescencia (MUISEIA) forma profesionales del ámbito de la educación social y el trabajo social, pero también de psicología, sociología, criminología que, con diferentes orientaciones, van a acompañar a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad. El Máster tiene dos ejes centrales: la protección a la infancia y adolescencia desde los Servicios Sociales con situaciones de riesgo y desamparo; y la protección a la infancia y adolescencia ante situaciones de conflictos con la ley.

En ambos ejes, se prepara a los futuros profesionales a partir del marco legislativo y ordenamiento jurídico actual, el conocimiento de los recursos y equipamientos, y los modelos de intervención y acción socioeducativa más efectivos. Así mismo se les prepara para trabajar en lo que llamamos Entornos no seguros, como son situaciones de violencia filio-parental y de género en la adolescencia, realidad de los y las menores de edad migrantes sin referentes en España, o la necesaria protección y participación que requiere la infancia y adolescencia en el contexto de la cultura digital y los medios de comunicación.

La confluencia de ambos títulos se produce en el abordaje de colectivos y situaciones desde enfoques complementarios, uno más focalizado en cartografiar la realidad internacional, institucional/normativa, y el otro en el desarrollo de actuaciones prácticas y profesionales con los colectivos objeto de estudio.