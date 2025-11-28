La Universidad de Salamanca y Proyecto Hombre estrechan lazos: “contribuir a la libertad, a la recuperación y a la reinserción”

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, se ha reunido con el presidente de Proyecto Hombre Salamanca, Manuel Muiños, para hacer efectivo un acuerdo de colaboración entre las dos entidades.

Tal y como han adelantado en una rueda de prensa este viernes, ambas instituciones buscan nutrirse mutuamente en áreas de investigación y desarrollo y el primer paso del convenio permitirá el intercambio y la formación del personal de ambas instituciones, así como “la elaboración de estudios técnicos y la cooperación en programas de formación permanente del personal investigador, técnico, empleados y estudiantes de ambas instituciones”.

En ese sentido, tanto Corchado como Muiños, han asegurado que habrá otras actividades conjuntas relacionadas con la promoción social de la investigación. “Este convenio permitirá ampliar capacidades, acompañar procesos de recuperación y contribuir a que quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad puedan reconstruir su futuro con apoyo, dignidad y conocimiento”, ha asegurado el rector.

Del mismo modo, Corchado ha reconocido que este solo es un primer paso para la colaboración entre Proyecto Hombre y la USAL: “de momento, estamos planteando la posibilidad de hacer algún tipo de formación, curso o microcredencial, sobre el uso de la IA. Pero, como digo, estamos trabajando y pronto esperamos poder dar noticias al respecto”.

Antes de tomar la palabra el presidente de la Asociación Proyecto Hombre, Juan Manuel Corchado quiso recodar que el convenio pretende contribuir a la recuperación y “a la reinserción de quienes luchan contra una adicción, poniendo el conocimiento universitario al servicio de la sociedad”.

Para Muiños el nuevo convenio suscrito este viernes es un motivo de “alegría y esperanza. Que sea nuestra Universidad la que esté dispuesta a hacer equipo con Proyecto Hombre y la tarea que desempeñamos en el mundo de las adicciones, prevención, tratamiento y reinserción, es realmente algo ilusionante y que motiva a continuar trabajando, con energías renovadas, en beneficio de quienes más lo necesitan. Los perfiles de consumo cambian, pero nuestro compromiso no y prueba de ello es la firma de este convenio que sin duda alguna nos compromete y anima a continuar con nuestra labor diaria. Es necesario hacer equipo para enfrentarnos, de la manera más eficaz posible, a esta realidad tan triste, dura y lamentable como es el mundo de las adicciones.”