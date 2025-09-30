La Universidad de Salamanca reúne a 8.000 expertos y jóvenes talentos en la clausura de la Escuela CSDT

La Universidad de Salamanca (USAL), en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y a través del Grupo de Investigación BISITE, ha clausurado la Escuela de Verano (Summer School) del proyecto CSDT. El evento, celebrado los días 18, 19 y 29 de septiembre, ha reunido en Salamanca a destacados expertos en blockchain, ciberseguridad, economía digital y cuántica.

La Escuela de Verano, enmarcada en el proyecto ‘Cyber Secure Digital Platform CSDT’ financiado por los Fondos Next Generation EU, ofreció un total de tres cursos online gratuitos y un concurso de pitch.

Ponencias de alto nivel y divulgación masiva

Las jornadas iniciales (18 y 19 de septiembre) tuvieron lugar en el Centro Internacional del Español. El evento fue inaugurado por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y contó con la participación de especialistas de empresas e instituciones como el Instituto para la Innovación en Datos e IA de Australia.

Uno de los momentos más destacados fue la ponencia del divulgador científico José Luis Crespo, conocido en redes como Quantum Fracture, que acumula cerca de cuatro millones de suscriptores en YouTube.

La clausura se celebró este lunes 29 en el Edificio Multiusos I+D+i de la USAL. En esta jornada final participaron ponentes de relevancia internacional como Massimo Morini, profesor de Blockchain en la USI Lugano (Suiza), y Alexander Lipton, de ADIA Lab en Abu Dhabi, quienes abordaron temas como la tokenización y los pagos transfronterizos.

Jóvenes investigadores ganan el concurso de pitch

El cierre de la Escuela de Verano dio protagonismo a los jóvenes talentos con la entrega de premios del concurso Elevator Pitch de Proyectos. Los ganadores, seleccionados por la originalidad y viabilidad de sus propuestas científicas y tecnológicas, fueron:

Primer premio: Francisco Javier Rodríguez Rogado, por su propuesta ‘Fortificación de redes LoRaWAN en parques eólicos’.

Segundo premio: Rebeca Fraile Marcos, por ‘SafeClass AI’.

Tercer premio: Raúl Gonzalo Martín, por ‘Contramedidas de phishing en las pymes’.

El evento subraya la colaboración estratégica entre INCIBE y la USAL para impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento en tecnologías digitales avanzadas y ciberseguridad.