La Universidad de Salamanca triplica su oferta de actividades durante la Semana de la Ciencia 2025

Presentación de la Semana de la Ciencia 2025 en la Universidad de Salamanca con Federico Bueno de la Mata, Raul Rivas y Marián Tardáguila

La Universidad de Salamanca ha preparado una serie de actividades de cara a celebrar la Semana de la Ciencia 2025. Una serie de actos que tendrán lugar del 10 al 22 de noviembre, y donde se pondrá en valor la labor de los diferentes investigadores e investigadoras, de cada uno de los campus repartidos en la provincia salmantina, zamorana y abulense.

Durante este año, serán medio centenar las actividades que se repartirán en 87 sesiones distintas. De este modo, se espera que haya un récord de participantes, hasta las 1.800, dónde escolares y personas de todas las edades podrán disfrutar y adquirir todo tipo de conocimientos.

Además, la divulgación científica será totalmente gratuita, ampliando el radio de actuación, no solo en el rango de edades, sino que también en territorios y disciplinas académicas.

Por otro lado, desde la Universidad de Salamanca, han destacado que habrá talleres de todo tipo, con charlas divulgativas, visitas guiadas por los laboratorios de la USAL, así como exposiciones y excursiones por la ciudad de Salamanca. Asimismo, las actividades han abarcado disciplinas como la física, química, medicina, humanidades digitales, historia, arqueología o ciencias ambientales.

Del mismo modo, entre los talleres que podrán disfrutar los más pequeños se encuentra el de “Naturquimia: descifrando los misterios de las plantas que nos rodean” o “Alimento o Ciencia”, este último para así aprender las propiedades de los alimentos.

Otro de los ejemplos que se han expuesto han sido las salidas especiales, donde se podrán visitar las Cuevas del Águila, el próximo 15 de noviembre, o el Cerro de los Almadenes, abarcando excursiones que no solo se quedarán en la provincia charra. Por último, también destaca otro evento muy especial, el de ser policía científica por un día, organizado por el Instituto de Biología Funcional y Genómica, y donde se tendrá que resolver un asesinato.

Las inscripciones comienzan desde este martes, 4 de noviembre, a las 14:00 horas a través de la página web https://culturacientifica.usal.es