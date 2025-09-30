La UPSA celebra un congreso internacional por los 800 años de magisterio de Santo Tomás de Aquino

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) acogerá del 2 al 4 de octubre el Congreso Internacional Santo Tomás de Aquino: 800 años de magisterio, una cita académica que reunirá más de medio centenar de ponencias de investigadores y especialistas de distintas universidades e instituciones. El encuentro se enmarca en el triple jubileo que conmemora el nacimiento, la canonización y la muerte del pensador dominico, efemérides que se celebran entre 2023 y 2025.

La apertura correrá a cargo del Rector de la Universidad Pontificia Santo Tomás, Fr. Thomas Joseph White, con la conferencia inaugural Aquinas on Atonement: The Cross as an Epiphany of God. A partir de ahí, se desarrollarán distintas mesas de trabajo estructuradas en tres grandes ejes temáticos: el autor en su contexto histórico, la proyección de su pensamiento a lo largo de los siglos y su propuesta para afrontar los desafíos contemporáneos.

Las ponencias sobre el siglo XIII abordarán el contexto cultural y político en el que vivió Aquino, su diálogo con la tradición clásica y medieval, y el impacto de sus aportaciones en la consolidación del pensamiento escolástico. En paralelo, se analizará cómo su obra ha influido en corrientes posteriores, desde el humanismo renacentista hasta la filosofía moderna, así como en campos como la ética, la metafísica, la filosofía política o la teoría del derecho natural.

El tercer bloque se centrará en la vigencia actual del pensamiento tomista, con debates sobre justicia, derechos humanos, naturaleza del Estado y retos éticos de la sociedad contemporánea.

El congreso, coordinado por la profesora Mª Idoya Zorroza, directora del Instituto de Pensamiento Iberoamericano de la UPSA, se clausurará el sábado 4 de octubre con la intervención del Rector de la Universidad, Santiago García-Jalón de la Lama.