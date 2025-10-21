USAL y APRI se unen para impulsar la profesionalización de los asuntos públicos en España y Latinoamérica

La Universidad de Salamanca y la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) han suscrito un convenio de colaboración académica destinado a fortalecer la formación, la investigación y la profesionalización del ámbito de las relaciones institucionales en España y América Latina.

El acuerdo busca impulsar la colaboración en estudios, publicaciones, programas de posgrado y proyectos conjuntos entre el Centro de Investigación para la Gobernanza Global (CIGG) de la USAL y APRI, la principal organización que agrupa a los profesionales del lobby y la representación de intereses en nuestro país.

El acto de firma, celebrado esta mañana ha contado con la presencia del vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco; el director y el subdirector del CIGG (Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca), Nicolás Rodríguez y Juan José Rastrollo, respectivamente; y la secretaria del centro, Ana Carrillo. Por parte de APRI han participado su presidente, Carlos Parry Lafont, y su director general, Jorge Aliende Rodríguez.

Durante el encuentro se destacó la importancia de las relaciones institucionales como disciplina estratégica para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad democrática. La colaboración entre la Universidad de Salamanca y APRI contribuirá a avanzar en la formación reglada en este ámbito, aún escasa en el panorama universitario español, y a consolidar un espacio académico de referencia para el análisis comparado de los modelos regulatorios internacionales.

La firma se produce en un contexto especialmente relevante, coincidiendo con el debate parlamentario sobre la futura “ley de lobbies”, que podría dotar a España de su primer marco normativo integral en materia de representación de intereses.

Tras el acto, los representantes de APRI han participado en la conferencia “El arte de influir: la nueva regulación de las relaciones institucionales en España”, celebrada en la Facultad de Derecho.

La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) es la entidad de referencia en España dedicada a la representación y defensa de los profesionales que desarrollan su labor en el ámbito de los asuntos públicos, las relaciones institucionales y la representación de intereses. Fundada en 2008, su misión es promover la transparencia, la ética y la profesionalización del sector, contribuyendo a consolidar una cultura democrática basada en la integridad y la rendición de cuentas.

APRI trabaja activamente con las instituciones públicas y legislativas en la definición del marco regulatorio de la actividad de lobby en España, aportando propuestas técnicas y experiencia comparada con otros países europeos. Además, desarrolla una intensa labor formativa y divulgativa en colaboración con universidades y centros de investigación, impulsando la capacitación de nuevos profesionales en un ámbito cada vez más relevante para el diseño de políticas públicas y la toma de decisiones.