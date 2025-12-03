La USAL impulsa la bioeconomía rural sostenible desde una perspectiva de género con su participación en el proyecto ‘NaturSmart’

Los sistemas agroforestales son ecosistemas clave para el mantenimiento de la población en las zonas rurales, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la resiliencia frente al cambio climático. Su gestión sostenible es imprescindible para la bioeconomía del territorio y la conservación de su biodiversidad.

En España, la gestión y conservación de estos ecosistemas está comprometida. Entre sus factores limitantes están su escasa rentabilidad, la masculinización del sector, la escasa cultura de asociacionismo, la falta de visibilidad de la realidad rural y la ausencia de valorización de sus servicios ecosistémicos como: regulación del agua, conservación de la biodiversidad, captura de carbono, protección del suelo, mantenimiento del paisaje o patrimonio cultura.

Para hacer frente a ello, la Universidad de Salamanca participa en el proyecto ‘NaturSmart’, coordinado por la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), que impulsa la bioeconomía rural desde una clara perspectiva de género, fortaleciendo el asociacionismo y el tejido social entre titulares agroforestales, administraciones y agentes locales, y promoviendo nuevas oportunidades de empleo verde para las mujeres del medio rural.

El proyecto, con financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y de la Unión Europea – NextGenerationEU, trabaja para conservar y movilizar los servicios ecosistémicos de los sistemas agroforestales mediante un modelo integral de gestión sostenible que incremente su biodiversidad, resistencia y resiliencia frente al cambio climático.

Su enfoque combina ciencia, innovación social y participación activa del territorio, y se implementa en cinco zonas piloto de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia, donde se están desarrollando soluciones replicables para reforzar la multifuncionalidad y el valor real de los ecosistemas agroforestales en España.

Encuentro nacional para avanzar en nuevos modelos de gestión forestal

En el marco del proyecto, los responsables de ‘NaturSmart’ en la Universidad de Salamanca, Víctor Colino y Fernando Rodríguez, organizaron en el Colegio Arzobispo Fonseca la jornada “Poniendo en valor la multifuncionalidad: Pagos por Servicios Ecosistémicos”, un encuentro que fue inaugurado por el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos, y que reunió a expertos de todo el país en un espacio de trabajo transdisciplinar orientado a impulsar nuevos modelos de gestión forestal y a avanzar en la implantación de los pagos por servicios ecosistémicos en España.

En palabras de los organizadores, el encuentro "consolidó a la Universidad de Salamanca como un actor clave en la promoción de iniciativas que integran ciencia, gestión y participación social para transformar el modo en que se valoran los montes y se reconocen las funciones que desempeñan en el bienestar de la sociedad", informan a Comunicación USAL. La jornada evidenció, además, "la necesidad de avanzar hacia sistemas de gestión más justos y sostenibles que reconozcan la contribución de los ecosistemas forestales y agroforestales y que permitan reforzar la resiliencia de los territorios rurales ante los retos ambientales y socioeconómicos actuales", subrayan.

Para ello, investigadores, representantes de la administración, entidades forestales, empresas, titulares de montes y organizaciones rurales compartieron conocimientos y experiencias para abordar el papel de la multifuncionalidad en los montes españoles.

Desde múltiples disciplinas —ecología, ingeniería forestal, economía, certificación, participación social o desarrollo territorial— en el encuentro se puso de manifiesto la necesidad de reconocer y gestionar adecuadamente los numerosos beneficios que generan los sistemas forestales y agroforestales: mantenimiento de la biodiversidad, regulación hídrica, captura de carbono, protección del suelo, paisaje, prevención de incendios o patrimonio cultural, entre otros.

A pesar de su importancia, la mayor parte de estos beneficios no se retribuyen al propietario, lo que dificulta la gestión y compromete el mantenimiento de estos ecosistemas clave en territorios rurales.

Además, la jornada incluyó un taller práctico destinado a propietarios agroforestales donde se trabajó en cómo identificar y poner en valor los servicios ecosistémicos que generan sus montes y qué herramientas pueden ayudarles a integrarlos en modelos de gestión reales. Una reunión de trabajo entre representantes del MITECO, COSE, USAL, UVA, FAFCyLE, AFG, propietarios forestales y expertos en la materia, en la que se discutieron vías de colaboración para acelerar la implantación de esquemas de pago por servicios ecosistémicos en el sector forestal y se exploraron mecanismos para reducir las barreras que todavía dificultan su aplicación.

Inauguración y participantes

Junto al vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, asistieron a la inauguración de la jornada el presidente de COSE, Francisco Carreño, y el profesor de Economía Aplicada de la USAL, Fernando Rodríguez.

La primera presentación se centró en los avances realizados por el equipo de la USAL en la valoración de los servicios ecosistémicos y su relación con la biodiversidad y el riesgo de incendios, a cargo de Víctor Colino y Javier Rico.

Posteriormente, especialistas como Xosé Covelo (AFG) y Ana Belén Noriega (PEFC) analizaron el estado actual de la certificación de servicios ecosistémicos en España y las herramientas disponibles para verificar el valor del territorio. La Administración General del Estado, representada por Gemma Rodríguez (Fundación Biodiversidad) y Guillermo Fernández (MITECO), aportó la perspectiva institucional sobre el papel de los pagos por servicios ecosistémicos en el desarrollo territorial sostenible.

Por último, empresas como Carbon2Nature (Esteban Toja) y Dehesas del Guijo (Ana Rengifo) mostraron las oportunidades que se abren en el mercado del capital natural para generar ingresos vinculados a la biodiversidad o a la compensación de emisiones.

NaturSmart

NaturSmart - Conservación de la biodiversidad a través de modelos de gestión agroforestal integrales y la creación de redes de tejido asociativo con enfoque de género, está coordinado COSE y en él participan la Universidad de Salamanca (USAL), la Universidad de Valladolid (UVA), la Asociación Forestal Gallega (AFG), la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCyLE) y la Fundación Agroecosistemas.

El equipo de la Universidad de Salamanca está integrado por Fernando Rodríguez, Víctor Colino, Javier Rico, Claudia Camín, Raúl Hernández y Laura Núñez.