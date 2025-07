La USAL impulsa proyectos con prestigiosas universidades chinas

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, ha recibido este martes a una destacada delegación de profesores de las universidades chinas de Pekín y Tsinghua con el fin de explorar e impulsar proyectos de interés común. En el encuentro también estuvo presente el profesor David Doncel, delegado USAL de la Fundación Consejo España-China.

La delegación china que visitó la USAL incluyó a figuras académicas como Yang Lu (Hong Kong University of Science and Technology), Tony Ke (Chinese University of Hong Kong Business School), Zhang Chen (Tsinghua University), Haylie Wong (Peking University Guanghua School of Management), Kelvin Yu (BiMBA at the National School of Development, Peking University) y Wang Chong (University of Michigan-Shangai Jiaotong University Joint Institute).

Durante la reunión de trabajo, se discutieron diversas iniciativas en áreas clave como la macroeconomía y finanzas, econometría, economía y estadística, negocio y administración, educación empresarial y la reforma de la enseñanza superior. Este encuentro subraya el compromiso de la Universidad de Salamanca con la colaboración internacional y el desarrollo de proyectos académicos de alto nivel con instituciones de referencia mundial.