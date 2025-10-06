La USAL lanza un curso de alta especialización para combatir el infradiagnóstico de la Apnea Obstructiva del Sueño

Ante la grave crisis de salud pública que representa la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS), la Fundación General de la Universidad de Salamanca (USAL) ha anunciado la V Edición de su curso de alta especialización "Abordaje Multidisciplinar en el Diagnóstico y Tratamiento de la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS)".

Esta patología, que afecta a cerca de dos millones de personas en España, permanece sin diagnosticar en más del 90% de los casos, lo que la convierte en un desafío urgente para la seguridad vial y la salud cardiovascular.

El programa, diseñado para profesionales sanitarios, se desarrollará en formato online en directo (con opción de diferido) del 2 de marzo al 13 de junio de 2026.

Un abordaje integral frente a una patología silente

La AOS va más allá del simple ronquido, provocando pausas repetidas en la respiración durante el sueño que se asocian a un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y accidentes de tráfico. La alta tasa de infradiagnóstico subraya la necesidad de una formación especializada y transversal.

El curso de la USAL responde a este reto reuniendo a un claustro de expertos de primer nivel procedentes de todas las disciplinas implicadas, incluyendo: Neurociencia, Neumología, Cirugía Maxilofacial, Otorrinolaringología, Odonto-Estomatología y Logopedia.

El neurocientífico José Ramón Alonso, uno de los directores, destacó la misión del programa: "La apnea del sueño nos quita salud y calidad de vida y opera en la oscuridad del infradiagnóstico. Nuestro deber desde la Universidad no es solo formar, sino crear una red de expertos de todas las disciplinas capaces de realizar un abordaje científico y riguroso y ofrecer soluciones integrales y personalizadas".

A lo largo de seis módulos, los participantes explorarán desde la neurociencia del sueño y las técnicas de diagnóstico de precisión hasta las opciones terapéuticas más avanzadas, como la terapia con presión positiva (CPAP), los tratamientos quirúrgicos y el uso de dispositivos intraorales.

El rigor del curso está oficialmente avalado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño (SEMDeS), lo que lo consolida como un programa de referencia en medicina del sueño.