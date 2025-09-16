La USAL participa en un estudio para mejorar la conectividad ecológica de la Sierra Norte de Madrid

La autovía A-1 es la principal vía de transporte en la zona norte de la Comunidad de Madrid. Su paso por la Sierra Norte representa una barrera significativa para la conectividad ecológica de la zona, provocando una importante fragmentación del territorio y numerosos atropellos de fauna, que se convierten en muchos casos en accidentes de tráfico. El objetivo del proyecto “conectividad ecológica de la Sierra Norte A-1", ha sido, precisamente, estudiar ese impacto para poder minimizarlo.

¿Cómo? Identificando, los corredores ecológicos naturales con los que cuenta la Sierra Norte para la comunicación de medianos y grandes mamífero como lobo, nutria, tejón, gineta, lince ibérico, gato montés, jabalí, cabra montés o corzo. También se han localizado los tramos más conflictivos por accidentes con fauna, identificando y caracterizando 77 estructuras trasversales como potenciales pasos de fauna y clasificándolas según su idoneidad para diferentes tipos de mamíferos.

Así, se han identificado 16 especies de meso y macro mamíferos: erizo común, ardilla roja, liebre ibérica, conejo, zorro, lobo, comadreja, visón americano, garduña, nutria, tejón, meloncillo, gineta, gato montés, jabalí y corzo. “Hemos establecido 85 puntos de fototrampeo a lo largo del territorio próximo a la autovía”, explica Carlos González, responsable del proyecto en la Fundación Santa María la Real. “Complementándolo, además, con identificación de rastros como huellas, excrementos o madrigueras”, añade.

Jabalí con cría

Tras estos análisis se puede concluir que la permeabilidad, es decir, su potencial para acoger nuevos pasos de fauna o adaptar los ya existentes, en el caso de los medianos y pequeños mamíferos, como el zorro, la gineta, el tejón, la garduña o el gato montés, es aceptable, mientras que se considera muy deficiente para grandes mamíferos, como jabalí, corzo o lobo.

Esta información permite, desde el conocimiento, proponer actuaciones de desfragmentación para mejorar la permeabilidad, con importantes beneficios para la conservación de la biodiversidad y de la seguridad vial, adaptando algunas de las estructuras trasversales presentes actualmente y/o construyendo nuevos pasos de fauna o multifuncionales. Todo ello ha quedado recogido en un informe que se entregará a la Comunidad de Madrid.

Además, quienes lo deseen, pueden visitar la exposición fotográfica con algunas de las imágenes captadas por las cámaras de fototrampeo durante el desarrollo del proyecto. La muestra puede verse hasta el 31 de diciembre en el Centro de Educación Ambiental Valle del Lozoya, en El Cuadrón (Garganta de los Montes), en horario de martes a domingo de 9 a 15 h. y los sábados de 9.30 a 17.30 h.

El proyecto que arrancó a finales de 2024, ha contado con presupuesto total de 40.505,30 euros, 30.000 aportados por la Comunidad de Madrid, a través de la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas a entidades sin ánimo de lucro, destinadas a financiar la realización de actividades y proyectos ambientales en la región.