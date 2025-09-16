La USAL profundiza en la investigación del colangiocarcinoma, uno de los cánceres de hígado más agresivos

El colangiocarcinoma (CCA) es un tipo raro de cáncer de hígado altamente agresivo que a menudo se diagnostica tarde y presenta opciones de tratamiento muy limitadas. Solo entre el 20-30 % de los pacientes pueden someterse a cirugía y las tasas de supervivencia siguen siendo bajas incluso después de la extirpación completa del tumor. Un urgente desafío clínico que motiva a la comunidad científica a explorar nuevas estrategias para su abordaje.

En este contexto, el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca “Hepatología Experimental y Vectorización de Fármacos” (HEVEPHARM/IBSAL/CIBEREHD), liderado por el catedrático José Juan García Marín, forma parte del equipo internacional encabezado por el CIC bioGUNE desde el Parque Científico Tecnológico de Bizkaia que ha identificado un nuevo objetivo terapéutico para el colangiocarcinoma y abre la puerta al desarrollo de terapias personalizadas seguras y efectivas.

El estudio, que ha acaba de ser publicado en la revista “Gut” revela que la proteína CNNM4, responsable del transporte de magnesio dentro de las células, se produce de manera excesiva de forma constante en el colangiocarcinoma. Al bloquear CNNM4, el consorcio de investigación pudo ralentizar el crecimiento tumoral, reducir la resistencia a la quimioterapia y prevenir la propagación de las células tumorales. Además, restaurar el equilibrio de magnesio activó la ferroptosis, un proceso natural que elimina selectivamente las células cancerosas mientras aumenta su sensibilidad al tratamiento.

Descifrando el gen y la proteína CNNM4

Concretamente, HEVEPHARM fue el responsable de realizar, mediante diversas técnicas, el análisis de los niveles de expresión a nivel génico y de proteína en muestras de pacientes con cáncer del árbol biliar o colangiocarcinoma del gen sobre el que se fundamenta el estudio. “Este gen, denominado CNNM4, codifica una proteína implicada en el movimiento de magnesio en las células sanas, lo que parece estar alterado en las células tumorales”, informa García Marín a Comunicación USAL.

Los resultados obtenidos por el grupo de investigación de la USAL han demostrado que “esta alteración puede deberse a que la expresión de la proteína CNNM4 está anormalmente elevada, lo que es una característica común en los colangiocarcinomas examinados”, subraya el catedrático. Esto hace que la proteína haya sido considerada como “una atractiva diana terapéutica para el desarrollo de estrategias encaminadas a combatir este tumor, para el cual, cuando no es extirpable, no existe actualmente un tratamiento eficaz”.

Enfoque de precisión y nuevas terapias

El estudio, cuya autoría principal recae en Malu Martínez-Chantar, investigadora principal en el CIC bioGUNE y el Centro Nacional de Investigación Biomédica en Red para el Estudio de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) -con las científicas Naroa Goikoetxea y María Mercado como co-primeras autoras- ha sido ha sido resaltado con un editorial dedicado en “Gut”. Al respecto, cabe destacar que el trabajo prueba cómo la tecnología GalNAc siRNA permite que las terapias se administren específicamente al hígado, un enfoque de precisión que podría garantizar tratamientos más efectivos, seguros y fáciles de administrar.

“Nuestro trabajo no solo descubre una vía terapéutica prometedora, sino que también muestra el potencial de combinar biología molecular con tecnologías de administración de fármacos de vanguardia para acercarnos a la medicina personalizada para los pacientes”, explica Malu Martínez-Chantar.

“Estos resultados destacan cómo apuntar a una vulnerabilidad metabólica de las células cancerosas puede convertirse en una estrategia terapéutica poderosa”, añade, por su parte, Naroa Goikoetxea, investigadora posdoctoral en el grupo de Enfermedades Hepáticas de CIC bioGUNE.

El estudio internacional de CIC bioGUNE, miembro de la alianza de investigación BRTA, combina conocimientos sobre biología tumoral, metabolismo celular y nuevas estrategias terapéuticas, proporcionando un avance significativo en la lucha contra el CCA, demostrando cómo la colaboración científica global puede generar soluciones innovadoras para enfermedades complejas.

Asimismo, el trabajo forma parte de las actividades desarrolladas dentro de la Acción COST CA22125 Precision-BTC Network -reforzando aún más su impacto traslacional y colaborativo- y cuenta con la contribución decisiva de centros de investigación e instituciones nacionales e internacionales entre los que destaca la Universidad de Salamanca.