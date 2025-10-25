La USAL reconoce la excelencia académica e investigadora en la entrega de sus Premios Alumni
La ceremonia se celebró en el Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca
En la mañana de este sábado, la Universidad de Salamanca (USAL) ha acogido la entrega de los Premios Alumni a la excelencia académica e investigadora, en un acto celebrado en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.
Los galardones, promovidos por la asociación Alumni USAL, tienen como objetivo reconocer el trabajo destacado de estudiantes, egresados e investigadores que han demostrado un compromiso excepcional con la formación, la investigación y la innovación dentro de la comunidad universitaria.
Durante la ceremonia se resaltó la trayectoria y el esfuerzo de los premiados, quienes contribuyen al prestigio académico de la universidad y sirven como ejemplo para futuras generaciones.
