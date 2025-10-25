La USAL reconoce la excelencia académica e investigadora en la entrega de sus Premios Alumni

En la mañana de este sábado, la Universidad de Salamanca (USAL) ha acogido la entrega de los Premios Alumni a la excelencia académica e investigadora, en un acto celebrado en el Paraninfo de las Escuelas Mayores.

Los galardones, promovidos por la asociación Alumni USAL, tienen como objetivo reconocer el trabajo destacado de estudiantes, egresados e investigadores que han demostrado un compromiso excepcional con la formación, la investigación y la innovación dentro de la comunidad universitaria.

Durante la ceremonia se resaltó la trayectoria y el esfuerzo de los premiados, quienes contribuyen al prestigio académico de la universidad y sirven como ejemplo para futuras generaciones.