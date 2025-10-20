Un viaje inmersivo al siglo XIX: la USAL presenta 'Auzoux VR', una innovadora experiencia de realidad virtual sobre botánica histórica

La Universidad de Salamanca se prepara para presentar una innovadora experiencia inmersiva que fusiona la historia, la ciencia y la tecnología. El próximo 23 de octubre a las 17:00 horas, en el Salón de Actos del Edificio Dioscórides (Facultad de Biología y Biotecnología), tendrá lugar el lanzamiento de "Auzoux VR – Un encuentro interactivo con la botánica del siglo XIX".

Esta experiencia de realidad virtual invita a los usuarios a explorar cinco modelos botánicos históricos del siglo XIX creados por Louis Auzoux, piezas fundamentales del patrimonio científico de la USAL. Utilizando gafas de realidad virtual o en versión desktop, la iniciativa busca no solo comunicar el valor científico, sino también la dimensión artística, histórica y pedagógica de estas piezas a través de un formato interactivo e innovador.

Proyecto europeo de excelencia

El desarrollo de Auzoux VR se enmarca en SciCommXR, un proyecto europeo de excelencia Marie Skłodowska-Curie liderado por el investigador y docente António Baía Reis desde el GIR CaUSAL (Cultura Académica, Patrimonio y Memoria Social). El proyecto ha sido reconocido con una puntuación del 99,20% en su evaluación europea, situándose entre el top 1,3% de las propuestas mejor valoradas en Europa.

La iniciativa SciCommXR desarrolla seis experimentos pioneros que emplean tecnologías inmersivas como realidad virtual, realidad aumentada y vídeo 360° para la comunicación pública de la ciencia y el patrimonio universitario.

Para este proyecto, el GIR CaUSAL impulsa una destacada colaboración interdisciplinar con la Red de Colecciones Científicas de la USAL, el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, y el GIR IMPACT de la Universidad Complutense de Madrid.

Acto de presentación y mesa redonda

La presentación oficial contará con la participación del Vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca, José Miguel Mateos Roco, y el investigador principal del proyecto, António Baía Reis.

Tras el acto institucional, se celebrará una mesa redonda abierta al público que contará con la moderación de María Marcos Ramos, directora del Departamento de Comunicación y Sociología de la USAL. En ella participarán António Baía Reis y Luis Delgado, profesor del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la USAL.