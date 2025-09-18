Más de 42.000 personas visitaron las piscinas de Alba de Tormes esta temporada

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha hecho balance de la temporada 2025 de las piscinas municipales, que se mantuvieron abiertas hasta el pasado sábado 13 de septiembre. Las instalaciones recibieron un total de 42.014 personas, lo que supone un incremento respecto a los 37.495 usuarios de 2024 y los 29.634 de 2023. La media diaria superó las 500 personas.

En lo que respecta a los abonos, se registraron un total de 938, de los cuales 524 fueron de 15 baños y 422 de temporada. Por meses, julio fue el que más afluencia tuvo con 20049 personas, mientras que en agosto fueron 16.857. En junio la cifra fue de 3,750 personas y en septiembre de 1.407.

El concejal de deportes, José García, ha agradecido la implicación del personal que ha trabajado durante estos meses en las piscinas municipales y ha subrayado que “seguiremos trabajando para que las instalaciones sigan mejorando y se mantengan como un servicio de calidad para toda la ciudadanía”.