Abierto el plazo en Alba de Tormes para inscribirse en los programas mixtos de empleo y formación

Sujección con mezcla de esparto en un premarco de una puerta del programa de Alba de Tormes

Alba de Tormes abre el plazo para inscribirse en los programas mixtos de empleo y formación financiados por el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, el ECYL, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y por supuesto por el Ayuntamiento de Alba de Tormes.

En esta edición se pondrán en marcha dos programas diferentes, un primero denominado Montea que consta de diez plazas y un segundo, Juguete, con ocho plazas.

En el primero de ellos se van a acometer trabajos de albañilería con posibilidad de obtener el certificado de profesionalidad. En este caso además no habrá que tener formación previa y tendrá una duración de doce meses.

En el caso del segundo programa se centrará principalmente en trabajos de alfarería y tendrá una duración total de nueves meses. En este caso habrá que presentar el título de Educación Secundaria Obligatoria o EGB, además de dos cursos de bachillerato.

Todos aquellos interesados también tendrán como único requisito, según ha expuesto el Ayuntamiento de Alba de Tormes, ser demandante de empleo y residente en Alba de Tormes, poseyendo las habilidades de comunicación necesarias que permitan el aprendizaje, tanto hablado como escrito.

Por otro lado, el plazo de inscripción será hasta el próximo 10 de febrero y el fin principal es mejorar la empleabilidad en las personas participantes fomentando, además, la inserción laboral con prácticas en espacios públicos y edificios de ámbito municipal.