Abierto el plazo de inscripción para la ludoeducateca de Navidad en Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para la ludoeducateca municipal de Navidad, una iniciativa diseñada para facilitar la conciliación familiar durante las fiestas.

El programa está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 12 años y se desarrollará desde el 22 de diciembre al 7 de enero de 2026. Las actividades tendrán lugar de lunes a viernes en horario de mañana, de 10:00 a 14:00 horas.

Un espacio seguro y creativo

La ludoeducateca ofrecerá una variedad de propuestas lúdicas, educativas, creativas y deportivas, todas ellas ambientadas en el espíritu navideño. El objetivo es proporcionar un espacio seguro y dinámico para los menores mientras sus familias gestionan sus compromisos laborales y personales durante las vacaciones.

Precios y conciliación extendida

La inscripción para el periodo completo (del 22 de diciembre al 7 de enero) tiene un coste de 30 euros, con un 30% de descuento aplicable a la matrícula del segundo hermano.

Para aquellos que requieran mayor flexibilidad, se ofrece un servicio de ampliación horaria con un coste adicional de 2 euros por tramo:

Servicio Madrugadores: de 8:00 a 10:00 horas.

Servicio Tardadores: de 14:00 a 15:00 horas.

El programa también cuenta con la disponibilidad de plazas para menores con necesidades especiales.

Cómo inscribirse

El plazo de inscripción se abrirá el próximo 24 de noviembre y se mantendrá hasta el viernes 12 de diciembre. Las familias pueden formalizar la matrícula de las siguientes maneras:

Presencialmente en las oficinas del Ayuntamiento de Alba de Tormes. Enviando la solicitud al correo electrónico: bienestarsocial@villaalbadetormes.com.

El formulario de inscripción está disponible para su descarga en el área de Bienestar Social de la página web municipal.