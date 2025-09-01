Abierto el plazo de matrícula para la Universidad de la Experiencia en Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha anunciado la apertura del plazo de matrícula para el nuevo curso del Programa Interuniversitario de la Experiencia, una iniciativa formativa dirigida a personas mayores de 55 años que regresa a la localidad tras el éxito de su primer año de implantación.

El programa, fruto del convenio entre el Ayuntamiento, la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, ofrece un itinerario académico de tres años con el objetivo de acercar la formación universitaria a personas mayores interesadas en seguir aprendiendo y ampliando conocimientos.

La concejal de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, ha informado que el periodo de matrícula permanecerá abierto durante todo el mes de septiembre, tanto para los alumnos que ya iniciaron su formación el pasado año como para los nuevos participantes.

Las clases comenzarán en octubre y se impartirán los martes y jueves, en horario de 17:00 a 18:30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alba de Tormes. El coste de la matrícula es de 50 euros.

Desde el consistorio se destaca que esta propuesta no solo contribuye al enriquecimiento cultural y el aprendizaje continuo, sino que también promueve la convivencia intergeneracional y el acceso igualitario a la educación. Alba de Tormes forma parte de la red de sedes del programa en Castilla y León, lo que permite a los alumnos participar también en actividades y conferencias organizadas en otros municipios.

Las personas interesadas en obtener más información o en formalizar su inscripción pueden acudir a la Casa Molino, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, o bien contactar a través del teléfono 639 771 678 o del correo electrónico casamolino@villaalbadetormes.com