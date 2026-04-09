Alba acoge este sábado la primera eliminatoria del IX Bolsín Taurino "Botijo de Filigrana"

La plaza de toros de Alba de Tormes acogerá este sábdo la celebración de la primera de las tres eliminatorias del IX Bolsín Taurino "Botijo de Filigrana". La cita tendrá lugar a partir de las 18:00 horas con reses de la ganadería de Juan Luis Fraile. La jornada inaugural marca el inicio de un certamen que busca proyectar a las jóvenes promesas del toreo.

Según el listado oficial de admitidos para 2026, los encargados de abrir el ciclo en esta primera eliminatoria serán eliminatoria serán Fernando Lovera Gracia, Manuel Real Sigüenza “Realito”, Fernando Vanegas Contreras, Álvaro Andrés Blanco, Miguel Memiro Blesa y Javier Sánchez Amaro “Amaro". Como reserva para esta primera fecha del 11 de abril se encuentra Erik Sotelo Pérez.

La segunda de las eliminatorias tendrá lugar el 18 de abril con la participación de la ganadería de El Gustal de Campocerrado y la tercera y última prevista para el 25 de abril, se traslada al 2 de mayo por motivos logísticos, y contará con las reses de El Picón.

El Bolsín Taurino Botijo de Filigrana está organizado por el Ayuntamiento de Alba de Tormes y la Asociación Cultural Taurina 15 de Octubre.

La entrada al recinto es gratuita hasta completar aforo.