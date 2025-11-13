Alba apuesta por mostrar su riqueza cultural y natural en ARPA e INTUR

a alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, y el teniente de alcalde, José García, han asistido este jueves a la inauguración de ARPA Turismo Cultural, que se celebra en Valladolid junto con la feria INTUR, cuya apertura oficial tendrá lugar este viernes. Alba de Tormes participa en esta cita con un stand propio de 32 metros cuadrados, desde el que el Ayuntamiento da a conocer el amplio patrimonio cultural y natural de la Villa Ducal. ARPA e INTUR confluyen este año en un mismo espacio, poniendo de relieve la relevancia del turismo cultural como motor de desarrollo en Castilla y León, una comunidad con un patrimonio excepcional.

Durante la jornada profesional, Miguélez y García, acompañados por los técnicos de Cultura y Turismo, han mantenido encuentros con touroperadores y profesionales del sector, reforzando la promoción del destino Alba de Tormes.

La localidad cuenta con seis edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC), además de la propia Villa Ducal. A este conjunto se suma el valioso patrimonio que conservan sus museos, como el Museo Carmus, el Museo Arqueológico Padre Belda, el Castillo de los Duques de Alba, el Museo de Alfarería y el Centro Teresiano Sanjuanista “Entremos más adentro”, además del importante patrimonio natural en torno al río Tormes.

En el stand de la Villa Ducal, cuyos medios digitales han sido financiado con fondos #NextGenerationEu, se ofrecerán, a partir de mañana, degustaciones y se celebrará el sorteo de un fin de semana para dos personas en Alba de Tormes entre los asistentes. Además, dentro de la programación de la feria, Alba de Tormes tendrá el viernes un protagonismo destacado en el stand de la Junta de Castilla y León, donde presentará su oferta turística y patrimonial.

Alba de Tormes celebra que la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León (RECOHICYL), a la que pertenece la localidad, será premiada este sábado en la gala de los Premios AR-PA Turismo Cultural 2025, por su labor en la coordinación, promoción y defensa del patrimonio histórico de la comunidad.Asimismo, Miguel Ángel González, prior carmelita descalzo de Alba de Tormes, recibirá un reconocimiento en la categoría Personalidad por su trayectoria en la conservación y difusión del patrimonio.