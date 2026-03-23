Alba celebra el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz James Stuart abriendo las puertas del castillo

Alba de Tormes celebrará el próximo sábado 28 de marzo el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz‑James Stuart, XVIII duquesa de Alba, con una jornada de puertas abiertas en el castillo‑palacio de los duques de Alba. Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer libremente el conjunto monumental y participar en visitas guiadas gratuitas a las 12:00, 13:00 y 17:00 horas, sin necesidad de inscripción previa.

Para Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, esta conmemoración es “una oportunidad única para recordar la importancia histórica de la Casa de Alba y la labor de la XVIII duquesa de Alba, la preservación del patrimonio local. La jornada de puertas abiertas y las visitas guiadas permiten acercar a vecinos y visitantes a un legado que forma parte de nuestra identidad”.

El castillo, levantado en la Edad Media sobre un promontorio que domina el río Tormes, fue en sus orígenes una fortaleza señorial y símbolo del poder de la Casa de Alba. Tras un periodo de esplendor renacentista, sufrió importantes daños durante la Guerra de la Independencia, quedando como principal vestigio la torre que hoy se conserva.

En el siglo XX, Cayetana Fitz‑James Stuart, XVIII duquesa de Alba, y su marido mantuvieron viva la vinculación de la familia con este lugar, impulsando la conservación de la torre y su entorno como parte esencial del patrimonio histórico de la Casa de Alba, y favoreciendo su apertura a la visita pública. Fruto de esa sensibilidad, el castillo fue cedido al Ayuntamiento para usos culturales y turísticos, de modo que la antigua fortaleza de los duques se transformó en un espacio de memoria compartida, donde hoy se recuerda tanto la historia del linaje como la figura de Cayetana en el centenario de su nacimiento.