Alba celebra el Día Mundial del Parkinson

La Asociación Parkinson Salamanca ha diseñado una completa programación de actividades en la villa ducal con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad con motivo del Día Mundial del Parkinson.

Las actividades comenzarán el 12 de abril con una plantación de tulipanes, la flor que simboliza la lucha contra el Parkinson a nivel mundial. El acto tendrá lugar a las 18:00 horas en el Parque de El Espolón. Esa misma tarde, el protagonismo se desplazará al ámbito de la moda y la estética con un desfile solidario en el Teatro de la Villa que comenzará a las 19:30 horas en el que habrá una actuación del grupo Arena.

También el edificio del Ayuntamiento en la Plaza Mayor, al anochecer, se iluminará en solidaridad con todas las personas afectadas y sus familias.

Finalmente, la Asociación Parkinson Salamanca mantendrá su labor de sensibilización el 26 de abril durante la celebración de la Feria del Libro de Alba de Tormes. Allí se instalará una mesa informativa donde los ciudadanos podrán acercarse para conocer de primera mano la labor que realiza la entidad, que en el último año ha implantado servicios de atención en la Villa Ducal en la Casa de los Maestros, así como recibir pautas y asesoramiento sobre la enfermedad.

Todas estas actividades se realizan con la colaboración del Ayuntamiento de Alba de Tormes.