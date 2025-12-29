Alba despide el año con el homenaje al escritor José Sánchez Rojas

El Ayuntamiento de Alba de Tormes celebrará el último día del año con un homenaje al escritor y periodista albense José Sánchez Rojas, coincidiendo con el 140 aniversario de su nacimiento. El acto tendrá lugar a las 09:30 horas en la biblioteca municipal, en formato de lectura continuada con textos pertenecientes al tomo VI de la edición digital de las Obras Completas de José Sánchez Rojas, recopiladas por Gerardo Nieto y Jesús María García. Durante el homenaje se leerán fragmentos de Paisajes y Cosas de Castilla, Paisajes Leoneses y Andanzas y Correrías, con referencias a Castilla y León, Salamanca, Alba de Tormes y la figura de Unamuno. La biblioteca municipal ha acompañado este aniversario con una exposición dedicada al autor.

Ya por la noche, la Plaza Mayor será el escenario de las tradicionales 'Uvas de la Suerte', a partir de las 24:00 horas, acompañadas del toro de fuego sin buscapiés, con el que se dará la bienvenida al año en un ambiente festivo. También para dar la bienvenida al año ha programado un Concierto de Año Nuevo, el viernes 2 de enero, en el Teatro de la Villa, a las 20:30 horas, con el Coro de Mujeres Kyria de la Escuela Municipal de Música de Alba de Tormes. Estas propuestas se unen al atractivo de Alba de Tormes como destino de naturaleza y patrimonial.

Durante estos días, las familias y aquellos que lo deseen pueden unirse al reto Marco Topo, una manera divertida de conocer el patrimonio de Alba de Tormes recorriendo la villa a través de una app y obteniendo una recompensa final en la oficina de turismo. También es buen momento para visitar los belenes de la basílica de la Anunciación o del Colegio San Jerónimo, la decoración navideña o la recién inaugurada exposición sobre San Juan de la Cruz.