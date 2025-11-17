El eclipse de 2026 y las rutas históricas de Alba de Tormes cosechan éxito en INTUR

Alba de Tormes concluye su presencia en Intur con una valoración muy positiva, reforzando su posición como destino turístico de referencia en Castilla y León. La jornada profesional del jueves 13 de noviembre, en Intur Negocios, permitió al personal técnico de Turismo y al equipo de gobierno mantener reuniones con turoperadores nacionales e internacionales, estableciendo nuevos contactos y consolidando colaboraciones previas.

Durante Intur Viajeros, del 14 al 16 de noviembre, más de 2.000 personas participaron en el sorteo de un fin de semana en la villa, con alojamiento, pensión completa, entradas con la AlbaCard y visita guiada. El premio ha recaído en Valerie Pueyo, elegida mediante papeleta extraída por dos niños.

La integración de Intur con AR-PA Turismo Cultural ha dado lugar a una feria renovada y dinámica. La gala de los Premios ARPA reconoció a la Red de Conjuntos Históricos de Castilla y León, de la que Alba de Tormes forma parte, y distinguió también a Miguel Ángel González, prior de los carmelitas. Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes, destacó que «este reconocimiento avala el trabajo conjunto por la conservación del patrimonio y refuerza el compromiso de la villa con la cultura y la historia».

Asimismo, subrayó que «la presencia de Alba de Tormes en Intur es una oportunidad estratégica para mostrar el potencial turístico del municipio y reforzar lazos con profesionales y visitantes».

El Ayuntamiento confirma su intención de participar en la edición de 2026, tras un análisis que señala un aumento notable de público y una excelente calidad en las consultas recibidas. Los visitantes manifestaron un alto grado de satisfacción con los alojamientos, la restauración, los comercios tradicionales y la repostería local.

Las propuestas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino despertaron gran interés, especialmente el juego interactivo Marco Topo, las rutas interpretativas, los paseos en bicicleta eléctrica y los itinerarios naturales, como Camino natural Vía Verde de la Plata, observatorio astronómico “Ermita de Otero “con el próximo eclipse el 12/8/2026. O las rutas patrimoniales como Conjunto Histórico, Ruta de Santa Teresa o la Napoleónica. También destacaron presentación de la exposición sobre san Juan de la Cruz, la presencia en la Red de Conjuntos Históricos, la alfarería, la vitrina gastronómica y la recreación histórica. La nueva imagen del stand, moderna y luminosa, y el eslogan “Alba eclipsa” recibieron una valoración muy positiva

La AlbaCard se consolidó como uno de los productos más demandados, reforzando el posicionamiento de la villa como destino cultural, patrimonial y sostenible. Se trata de una tarjeta que permite, desde el momento de su adquisición, disfrutar de numerosas ventajas y descuentos, con un ahorro de hasta un 50%, a la hora de visitar el importante patrimonio cultural que alberga la Villa Ducal.