Alba se hace eco de una de las "grandes joyas del patrimonio" a través del 'Estudio del Apostolado de Alba de Tormes'

El municipio de Alba le hace hueco a lo que la propia alcaldesa, Concepción Miguélez ha descrito como "una de las grandes joyas del patrimonio Albense".

Se trata de la investigación 'Estudio del Apostolado de Alba de Tormes' que será presentado en la iglesia de San Juan Apóstol el próximo fin de semana, el sábado 23 de mayo a las 17.00 horas a cargo del historiador de arte David Micael Hernández Matías.

Micael, graduado en la Universidad de Salamanca y especialista en Historia del Arte, ha sido la persona que se ha encargado de desarrollar este conjunto histórico de piedra arenisca policromada que data del año 1200, donde se representa a los doce apóstoles y a Cristo en posición sedente.

Esta investigación aporta nuevos datos y perspectivas sobre los problemas históricos del conjunto de esta obra, apuntando a que el apostolado pudo pertenecer originalmente al pórtico de alguna de las iglesias románicas desaparecidas de la villa, señalando especialmente a la de San Hervás, al que vincula también la figura de la Virgen Theotocos.

Según señala el autor, “con este estudio se busca fomentar la discusión académica y poner en valor un conjunto que, a pesar de su excepcional calidad, ha sido escasamente cuestionado por la historiografía tradicional”. Mientras, Miguélez insiste en que "es una oportunidad para los amantes del arte de profundizar en este conjunto escultórico".