Alba fomenta las compras en el comercio y la hostelería local con sorteos semanales

Los albenses y quienes realicen sus compras en la localidad podrán beneficiarse de la campaña “Regala Alba y gana”, una iniciativa del Ayuntamiento de Alba y de Emalba destinada a incentivar las compras navideñas en los comercios, establecimientos de servicios y locales de hostelería de la villa ducal. La campaña se desarrollará a lo largo del 15 de diciembre al 9 de enero a las 14:00 horas y permitirá que todas las personas que realicen compras superiores a 15 euros en cualquier establecimiento de la localidad participarán en un sorteo semanal.

Para ello, deberán depositar el ticket de compra, indicando en el reverso su nombre y número de teléfono, en las urnas habilitadas. Cada viernes, a las 14 horas, se llevará a cabo el sorteo de cinco vales de 20 euros, destinados a consumir nuevamente en el comercio local. El objetivo es dinamizar la economía de proximidad y poner en valor la contribución del pequeño comercio y la hostelería a la vida cotidiana de Alba de Tormes.

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, ha destacado la importancia de esta campaña asegurando que “el comercio, la hostelería y los servicios representan una parte esencial de la identidad y la vitalidad de nuestros pueblos. Son quienes mantienen vivas nuestras calles, generan empleo y ofrecen atención cercana y de calidad. Con esta campaña queremos reconocer su esfuerzo y animar a la ciudadanía a realizar sus compras en el municipio, fortaleciendo así la economía local en un periodo especialmente relevante como es la Navidad”.