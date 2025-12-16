Alba homenajea al escritor José Sánchez Rojas el día de Nochevieja

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha organizado para el día de Nochevieja un homenaje al escritor y periodista albense José Sánchez Rojas en este año en el que se cumplen 140 años de su nacimiento. El acto coincidirá con la fecha de su fallecimiento, un 31 de diciembre, a las 9.30 horas y consistirá en una lectura de textos de las Obras Completas de José Sánchez Rojas, del tomo VI de la edición digital de Gerardo Nieto y Jesús María García, quienes durante tres años han recopilado cerca de 3.000 artículos y publicaciones en formato de libro.

En este acto homenaje se leerán textos de Paisajes y Cosas de Castilla, Paisajes Leoneses y Andanzas y Correrías, relacionados con Castilla y León y, concretamente, con Salamanca, Alba de Tormes y Unamuno, entre otros.

Las personas que deseen participar en esta lectura continuada pueden inscribirse en la biblioteca hasta el martes 23 de diciembre, por WhatsApp en el 691 88 60 37 o por correo electrónico, enviando sus datos de contacto a bibliotecalbadetormes@gmail.com.

Además, con motivo del aniversario del nacimiento de Sánchez Rojas en Alba de Tormes la biblioteca municipal ha realizado una pequeña exposición con libros del escritor, así como imágenes, la mayoría cedidos por los autores de su obra recopilatoria, para seguir dando a conocer la figura de este literato.

Por otro lado, el consistorio ha informado que este viernes, la biblioteca —que cuenta desde la semana pasada con una original decoración navideña— será el segundo día del Ciclo de Cuentacuentos Navideños abiertos a la ciudadanía con aforo limitado. En esta ocasión se dará lectura a los cuentos La magia de la Navidad, Cuentos de la Navidad Dorada y Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de Reyes.

También se ha informado que, a partir del lunes 22 hasta el miércoles 7 incluido, la biblioteca tendrá horario de atención de 09:15 a 13:00 horas.