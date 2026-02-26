Alba limpia la zona de ribera en la zona del puente medieval

Tareas de desbroce, limpieza y erradicación de las especies invasoras. El Ayuntamiento de Alba de Tormes está llevando a cabo trabajos de control selectivo de la vegetación en la zona ribereña situada junto al puente medieval, en el entorno del Camino de las Aceñas con el objetivo de "retirar la vegetación exuberante que dificulta el tránsito seguro por la senda, especialmente en el vano del puente más próximo al casco urbano”, asegura Manuel Juanes, concejal de Medio Ambiente de la villa ducal. Una actuación que cuenta con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero que ha permitido sanear toda la zona urbana.

Durante las tareas se "han respetado las especies autóctonas propias de ribera, como alisos, sauces, fresnos y saucos, y se ha procedido a la erradicación de especies invasoras, con el objetivo de favorecer la regeneración y consolidación de la vegetación característica de este espacio natural", aseguran desde el Consistorio. Por su parte, la alcaldesa de Alba de Tormes ha apuntado que “esta intervención complementa las actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad que se están desarrollando en la zona, en el marco del proyecto “Acondicionamiento de camino para la movilidad sostenible a través de la caminabilidad de la Puerta del Río de Alba de Tormes””.

Dicho proyecto contempla la mejora de la accesibilidad peatonal y ciclista desde la calle Alcázar hasta el camino de las playas, “con el fin de fomentar una movilidad más segura y sostenible en este entorno”, señaló.