Alba de Tormes celebra el mercado medieval y la Feria Agroalimentaria ALVA dentro de las Fiestas de la Transverberación

Alba de Tormes acogerá los días sábado 23 y domingo 24 de agosto de 2025 una nueva edición del Mercado Medieval y la Feria Agroalimentaria ALVA, que este año se integran en la programación de las Fiestas de la Transverberación de Santa Teresa. La cita ofrecerá un variado programa de actividades culturales, históricas y gastronómicas dirigidas a todos los públicos. El Mercado Medieval contará con numerosos puestos de artesanía y alimentación, así como exhibiciones de oficios tradicionales que transportarán a vecinos y visitantes a otra época.

Entre las actividades previstas destacan la Jornada de Puertas Abiertas en el Castillo de los Duques de Alba y las visitas guiadas al Torreón de las Batallas. Los más pequeños podrán disfrutar de actividades infantiles ecológicas y juegos tradicionales gigantes gratuitos. También hay programados diferentes talleres. El domingo se sumará una exposición de cetrería, una de las propuestas más esperadas por el público familiar.

También el programa tiene previsto el sábado a las 14 horas una degustación de chanfaina y el domingo a las 11 horas encierro infantil con batido de chocolate y bizcochos.

Los asistentes también podrán encontrarse con el bufón “Amadeo que te veo”, encargado de recorrer las calles con su humor y animar la feria con sus divertidas andanzas.

Los horarios serán el sábado de 11:00 a 14:30 horas y de 18:30 a 23:00 horas, y el domingo de 10:00 a 14:30 horas y de 18:30 a 22:00 horas.