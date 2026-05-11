Alba organiza una nueva jornada de recogida de residuos en el campo

El Ayuntamiento de Alba de Tormes participará en la campaña '1m² contra la basuraleza'. Esta iniciativa, enmarcada en el Proyecto LIBERA, busca concienciar sobre el impacto ambiental de los residuos abandonados en los entornos naturales y fomentar la participación ciudadana en su limpieza y caracterización. La campaña está impulsada por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alba de Tormes para actuar sobre el terreno local. La Villa Ducal viene participando en los últimos años en esta iniciativa que permite que voluntarios recojan todo tipo de residuos de zonas verdes.

La actividad se centrará en el Camino de las Aceñas y tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo, un entorno de gran valor ecológico para la Villa Ducal. La convocatoria está fijada para las 10:00 horas, teniendo como punto de salida el Parque de La Dehesa.

Manuel Juanes, concejal de medio ambiente ha animado a la participación ciudadana de mayores y pequeños y también recomienda plantearlo como una actividad en familia para conocer la riqueza natural en torno a nuestro río “riqueza que es primordial cuidar y respetar para evitar que la "basuraleza" acabe amenazando los ecosistemas y la biodiversidad de la zona”, ha declarado.

La actividad es completamente gratuita para todos los asistentes y la organización proporcionará los materiales necesarios para la recogida. Para participar, es necesaria la inscripción previa, que puede realizarse en las oficinas del Ayuntamiento de Alba de Tormes.

Para más información se puede contactar, además de presencialmente en el consistorio, en el correo electrónico medioambiente@villaalbadetormes.com