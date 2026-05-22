Alba pone fecha a los cursos de natación para el verano 2026

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ya ha puesto fecha para el comienzo de los cursos de natación de cara a este verano 2026.

Son cursos de iniciación dirigidos a menores nacidos entre 2021 y 2024, que deberán de estar empadronados en el municipio.

Habrá dos turnos con clases repartidas de lunes a viernes a las 11:00 horas. Por un lado, se impartirán clases del 1 al 21 de julio, y después en un segundo turno del 22 de julio al 11 de agosto.

En total hay disposibles 25 plazas por curso.

El plazo para inscribir a los menores dará comienzo el día 2 de junio y se extenderá hasta el 18. Se tendrá que hacer presencialmente en el Ayuntamiento de 09:00 a 14:00 horas, con un coste de diez euros.