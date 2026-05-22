Alba pone fecha a los cursos de natación para el verano 2026

Son cursos de iniciación dirigidos a menores nacidos entre 2021 y 2024

Piscinas de Alba de Tormes
Piscinas de Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ya ha puesto fecha para el comienzo de los cursos de natación de cara a este verano 2026.

Son cursos de iniciación dirigidos a menores nacidos entre 2021 y 2024, que deberán de estar empadronados en el municipio.

Habrá dos turnos con clases repartidas de lunes a viernes a las 11:00 horas. Por un lado, se impartirán clases del 1 al 21 de julio, y después en un segundo turno del 22 de julio al 11 de agosto.

En total hay disposibles 25 plazas por curso.

El plazo para inscribir a los menores dará comienzo el día 2 de junio y se extenderá hasta el 18. Se tendrá que hacer presencialmente en el Ayuntamiento de 09:00 a 14:00 horas, con un coste de diez euros.

Cartel curso de natación para menores en Alba de Tormes
Cartel curso de natación para menores en Alba de Tormes | Ayuntamiento Alba de Tormes

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