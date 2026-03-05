Alba presenta su programación cultural y de ocio para el mes de marzo

El Ayuntamiento de Alba de Tormes, a través del programa municipal Alba Activa, ha diseñado para el mes de marzo una programación dirigida a jóvenes de entre 10 a 16 años. La programación comenzará el viernes 6 de marzo, con el “Ejercicio Supervivencia NASA”, una dinámica grupal en la que los participantes deberán priorizar 15 objetos tras un supuesto alunizaje forzoso, primero de forma individual y después en equipo. La actividad permite reflexionar sobre la toma de decisiones y la importancia del consenso, comparando los resultados con el orden lógico establecido.

El domingo 8 se celebrará el taller “Puño de mono”, donde se aprenderá a realizar este nudo decorativo que puede utilizarse también como peso en el extremo de una cuerda, fomentando la destreza manual y la paciencia.

El viernes 13 tendrá lugar “Decoramos con vinilos”, actividad creativa en la que los jóvenes diseñarán y recortarán figuras en papel adhesivo para personalizar el espacio del centro. El domingo 15 se desarrollará el “Taller Día del Padre”.

Alba Activa 2026

El viernes 20 se celebrará un Cine Fórum y posterior coloquio guiado para analizar personajes, valores y aplicaciones a la vida cotidiana. El domingo los participantes viajarán hasta Vitigudino Para participar en la feria “Jóvenes Despiertos”.

El viernes 27 será el turno de “Decoramos las ventanas”, creando pegatinas con pintura 3D, y el domingo 29 finalizará el mes con el “Taller de reciclaje: Robot”, donde se construirán robots con materiales reciclados.

Como es habitual, todos los sábados están reservados a juego libre.

Alba Activa es un programa gratuito de la concejalía de bienestar dirigido a jóvenes de entre 10 y 16 años.

El programa se desarrolla en la C/Cuatropea los fines de semana.

El horario de los viernes es 19:00 a 22:00 horas, los sábados de 18:00 a 22:00 horas y domingos de 17:00 a 21:00 horas.