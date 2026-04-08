Alba y Terradillos piden más agentes de la Guardia Civil ante el aumento de delincuencia

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, y el alcalde de Terradillos, Alejandro Álvarez, han solicitado a la Subdelegación de Gobierno en Salamanca el incremento del número de efectivos de la Guardia Civil en la zona debido al “incremento de hurtos y pequeños delitos detectados en los últimos meses”. Algo que, aseguran, ha generado una creciente alarma entre los vecinos de ambas localidades.

En una reunión con la subdelegada del Gobierno han asegurado que “aunque la labor de la Guardia Civil es altamente valorada, los medios actuales son insuficientes para enfrentar una delincuencia que hoy es más compleja y líquida que hace años, requiriendo por tanto una mayor presencia de agentes y una vigilancia más intensiva”.

Los alcaldes han hecho un especial hincapié en la necesidad de reforzar las patrullas preventivas en las zonas rurales y núcleos diseminados del término municipal, funcionando como medida disuasoria y para mejorar la percepción de protección de los residentes.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Alba de Tormes aseguran que su compromiso con la seguridad ciudadana está patente en el esfuerzo económico realizado este año para cubrir la plantilla completa de la policía local.

Ambos ediles, han informado sobre la próxima implantación de cámaras de videovigilancia en los núcleos rurales, cuyas imágenes serán puestas a disposición de la Guardia Civil para colaborar en el esclarecimiento de posibles delitos.