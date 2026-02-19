Alba de Tormes abre las inscripciones para el curso de competencias digitales "Yo Conecto"

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para el curso "Yo Conecto", una iniciativa formativa diseñada para mejorar las habilidades tecnológicas de los ciudadanos. Esta actividad se desarrollará entre los días 16 y 19 de marzo, en horario de 10:00 a 13:00 horas, completando así un total de 12 horas de formación intensiva centrada en la autonomía digital.

El programa formativo abordará contenidos fundamentales para desenvolverse en el entorno actual, tales como la iniciación a internet y el uso de la administración electrónica y la banca digital. Asimismo, los alumnos aprenderán nociones sobre redes sociales y seguridad en la red, además de conocer diversas herramientas orientadas al impulso profesional y al fomento del emprendimiento local.

Las personas interesadas en participar en esta acción específica tienen hasta el próximo viernes 27 de febrero a las 14:00 horas para formalizar su matrícula. El proceso puede realizarse de forma telemática a través del correo electrónico casamolino@villaalbadetormes.com.

De forma paralela, el municipio refuerza su oferta educativa con el inicio, este próximo lunes, del ciclo formativo de CyL Digital titulado "Informática desde 0". Esta propuesta consta de cinco cursos consecutivos que permiten a los asistentes evolucionar en sus competencias de forma progresiva, aunque también ofrece la flexibilidad de matricularse únicamente en los módulos que mejor se ajusten a las demandas individuales de cada alumno.