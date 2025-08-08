Alba de Tormes abre inscripciones para su Escuela Municipal de Atletismo

El Ayuntamiento lanza la nueva temporada con una oferta formativa completa para jóvenes a partir de 8 años, fomentando el deporte y los valores personales

Escuela de Atletismo de Alba de Tormes
Escuela de Atletismo de Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de inscripción para la temporada 2025-2026 de la Escuela Municipal de Atletismo. Dirigida a niños y niñas a partir de 8 años, la escuela ofrece formación en diversas disciplinas como campo a través, lanzamiento de peso, disco, jabalina, salto de longitud, vallas y relevos.

El concejal de Deportes, José García, subrayó que esta iniciativa no solo impulsa la práctica deportiva, sino que también transmite valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. “Los resultados obtenidos en las últimas temporadas reflejan el compromiso de nuestros jóvenes atletas y el gran trabajo del cuerpo técnico”, destacó.

Las inscripciones pueden formalizarse en las oficinas municipales, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00. La matrícula incluye dos sesiones semanales, equipación oficial y participación en pruebas escolares de atletismo y duatlones. La cuota mensual es de 15 euros, y las plazas son limitadas.

El Ayuntamiento agradece el respaldo de las empresas colaboradoras Luengo Prieto, Mecanizados Madrid Elices y El Ventorro, fundamentales para el desarrollo del programa. Se anima a las familias a participar en esta propuesta que combina deporte, salud y formación en valores.

También te puede interesar

Lo último

stats