Alba de Tormes abre inscripciones para su Escuela Municipal de Atletismo

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de inscripción para la temporada 2025-2026 de la Escuela Municipal de Atletismo. Dirigida a niños y niñas a partir de 8 años, la escuela ofrece formación en diversas disciplinas como campo a través, lanzamiento de peso, disco, jabalina, salto de longitud, vallas y relevos.

El concejal de Deportes, José García, subrayó que esta iniciativa no solo impulsa la práctica deportiva, sino que también transmite valores como el esfuerzo, la superación y el trabajo en equipo. “Los resultados obtenidos en las últimas temporadas reflejan el compromiso de nuestros jóvenes atletas y el gran trabajo del cuerpo técnico”, destacó.

Las inscripciones pueden formalizarse en las oficinas municipales, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00. La matrícula incluye dos sesiones semanales, equipación oficial y participación en pruebas escolares de atletismo y duatlones. La cuota mensual es de 15 euros, y las plazas son limitadas.

El Ayuntamiento agradece el respaldo de las empresas colaboradoras Luengo Prieto, Mecanizados Madrid Elices y El Ventorro, fundamentales para el desarrollo del programa. Se anima a las familias a participar en esta propuesta que combina deporte, salud y formación en valores.