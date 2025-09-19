El Ayuntamiento de Alba de Tormes abre las inscripciones para sus programas de salud y cultura

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha abierto el plazo de inscripción para dos de sus programas gratuitos: EnFormaConCultura e Iniciación a la Carrera. Estas iniciativas buscan fomentar la actividad física y la conexión con el rico patrimonio de la villa.

El programa EnFormaConCultura, que se ha consolidado desde su inicio durante la pandemia, combina gimnasia de mantenimiento con visitas a espacios naturales y monumentales de la localidad, como el pabellón municipal, el Parque de El Espolón o el Castillo de los Duques de Alba. Las clases se impartirán los lunes y jueves a las 11:00 h.

Por su parte, el programa Iniciación a la Carrera está diseñado para promover la práctica deportiva, especialmente entre quienes se inician en el running. La primera sesión se llevará a cabo el próximo 25 de septiembre.

Los interesados en el programa EnFormaConCultura pueden inscribirse a través de los canales habituales del Ayuntamiento, mientras que para Iniciación a la Carrera basta con presentarse en el pabellón municipal.