Alba de Tormes abre el plazo de inscripción para la Ludoeducateca de verano 2026

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha anunciado la apertura del plazo de inscripción para la Ludoeducateca de verano 2026. Esta iniciativa municipal está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 14 años y tiene como objetivo principal ofrecer una alternativa de ocio educativo durante las vacaciones escolares, al tiempo que ayuda a las familias a conciliar la vida laboral y familiar.

Lourdes Vaquero ha señalado que esta oferta busca dar una respuesta eficaz a las necesidades de conciliación de los hogares, extendiendo además las actividades a las pedanías del municipio.

La Ludoeducateca general se desarrollará de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas. Con el fin de flexibilizar la jornada y adaptarse a las necesidades de cada familia, el Ayuntamiento vuelve a poner a disposición los servicios de ampliación horaria. Se ofrece un servicio de madrugadores, de 8:00 a 10:00 horas, y un servicio de tardadores, de 14:00 a 15:00 horas. Ambos servicios tienen un suplemento de 2 euros sobre la cuota total.

Las familias interesadas en la Ludoeducateca general tienen hasta el 6 de junio para formalizar la inscripción.

Para esta temporada 2026, los precios se mantienen congelados respecto a años anteriores. La opción de mes completo, ya sea julio o agosto, tiene un coste de 60 euros. La modalidad de julio con días de junio, o agosto con días de septiembre, se fija en 65 euros, mientras que la temporada completa tiene un precio de 110 euros. Además, se aplicará un 30 por ciento de descuento en la tarifa para el segundo hermano.

Las pedanías también tendrán este servicio, así se iniciará en Amatos de Alba, del 3 al 7 de agosto, y continuará en Torrejón, del 10 al 14 de agosto, en ambos casos con horario de mañana de 10:00 a 13:30 horas y un precio de 10 euros. Por su parte, la actividad se despedirá en la Urbanización El Pinar de Alba del 17 al 31 de agosto, en horario de tarde de 16:30 a 20:00 horas y con una tarifa de 20 euros.

Para asegurar la viabilidad y el correcto desarrollo de las actividades, tanto en el núcleo principal como en las pedanías, será necesario alcanzar un mínimo de 10 inscripciones por periodo. Finalmente, el Ayuntamiento ha remarcado el carácter inclusivo del programa, confirmando que se contará con plazas reservadas para niños y niñas con necesidades especiales, garantizando así el acceso a un ocio integrador para todos.