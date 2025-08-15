Alba de Tormes acoge este domingo el VIII Certamen de Pintura Rápida con más de 30 artistas

Más de una treintena de participantes en el VIII Certamen de Pintura Rápida “Villa Alba de Tormes”

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ultima los preparativos para la celebración del VIII Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre “Villa Alba de Tormes”, que tendrá lugar este domingo 17 de agosto. La convocatoria contará con la participación de más de una treintena de artistas, quienes plasmarán en sus lienzos la esencia, el patrimonio y los rincones más emblemáticos de la villa ducal.

Durante la jornada, los pintores podrán elegir entre diversos escenarios, desde la Plaza Mayor hasta espacios naturales, utilizando técnicas variadas como óleo, acrílico o acuarela. Las obras serán evaluadas por un jurado compuesto por expertos del ámbito cultural y académico, que valorará especialmente la creatividad y la calidad artística.

Los premios del certamen suman un total de 2.600 euros: 600 euros para el primer premio, 400 para el segundo, cinco terceros premios de 300 euros cada uno y un galardón de 200 euros destinado a artistas locales, incorporado como novedad esta edición. Los patrocinios corren a cargo de Caja Rural de Alba de Tormes, Electricidad Reyes, El Ventorro, Mecanizados Raúl Madrid, Don Fadrique y Doña Matea.

Las obras premiadas serán exhibidas en el Ayuntamiento, donde se celebrará el acto público de entrega de premios. Esta iniciativa cultural se ha consolidado como un referente anual, dejando un legado de singulares estampas de Alba de Tormes, algunas de las cuales forman parte de la colección permanente del consistorio.